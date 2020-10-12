Kuzey'de Rusya tehdidi: Soğuk Savaş döneminden kalma nükleer denizaltı üssü yeniden açılıyor

star.com.tr 12 Ekim 2020 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 20:54

Rusya'nın, kuzey filosunu oluşturmasının ardınan NATO, Barents Denizi ve Kuzey Atlantik'teki Rus denizaltı faaliyetlerine karşı teyakkuza geçti.

Norveç'in kuzeyinde yer alan Tromso kenti yakınlarında bir dağa konuşlandırılmış devasa bir tesis olarak nükleer denizaltıları barındırabilen ve 3000 metre derin su yeraltı rıhtımlarını içeren Olavsvern üssü, 2002 yılında kapatıldı. Olavsvern üssü, ABD için yeniden hizmete giriyor.

Norveç'in ulusal televizyonu NRK'ya göre üs, ABD donanmasının üç Seawolf denizaltısına açık olacak.

Üst düzey Amerikalı subayların geçtiğimiz haftalarda Olavsvern'e gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında, cuma günü Norveç Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin ve NATO müttefiki olarak ABD ordusunun, Rusya sınırına 350 km mesafedeki üssü kullanmasına izin verecek bir anlaşmayı onayladı.

Rusya ve Norveç 2015 yılında bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre üs, Rusya menşeli Gazprom ve diğer devlet şirketleri için sismik araştırma gemilerine kiralanmıştı.

Moskova şubat ayında Oslo'yu Amerikan nükleer denizaltılarının Norveç limanlarını kullanmasına izin vererek "gerilimi tırmandırmaya ve askeri harekat riskini artırmaya" yardım etmekle suçladı.

ABD donanması, Seawolf denizaltılarını ikmal etmek için Tromso'nun güneyindeki Malangen'de yer alan açık bir limanı kullanıyor. 270 m sert kayanın altında korunaklı 434.000 m2 konut ve tersaneye sahip Tromso deniz üssünde yapılan değişiklikler, en büyük nükleer saldırı denizaltısı USS Jimmy Carter için güvenli bir alanı içeriyor.

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