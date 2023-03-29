Leopard tankları için resmi açıklama: Nisan ayı başlarında teslim edilecek

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği sürüyor. İspanya, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan 10 adet Leopard 2A4 tankından 6'sını Paskalya Bayramı'ndan önce teslim edecek.

Tankların kesin teslim tarihi bilinmezken, Katolik Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı bu yıl 9 Nisan'da kutlayacak. Alman yapımı 6 adet Leopard 2A4 tankı Sevilla şehrindeki bir fabrikada tamir edilmesinin ardından Ukrayna'ya teslim edilecek.

Geri kalan 4 Leopard 2A4 tankının ise bu hafta Sevilla'daki fabrikada tamir edilmeye başlanması bekleniyor.

MİG-29 SAVAŞ UÇAĞI TESLİM EDİLDİ



Geçtiğimiz günlerde Slovakya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 savaş uçağı teslim edildiğini duyurmuştu.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.