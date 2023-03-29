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Savunma

Leopard tankları için resmi açıklama: Nisan ayı başlarında teslim edilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin tank ve savaş uçağı yardımlarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İspanya, Ukrayna'ya gönderilecek 10 adet Leopard 2A4 tankından 6'sını Paskalya Bayramı öncesinde teslim edeceğini açıkladı.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Leopard tankları için resmi açıklama: Nisan ayı başlarında teslim edilecek
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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği sürüyor. İspanya, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan 10 adet Leopard 2A4 tankından 6'sını Paskalya Bayramı'ndan önce teslim edecek.

Tankların kesin teslim tarihi bilinmezken, Katolik Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı bu yıl 9 Nisan'da kutlayacak. Alman yapımı 6 adet Leopard 2A4 tankı Sevilla şehrindeki bir fabrikada tamir edilmesinin ardından Ukrayna'ya teslim edilecek.

Geri kalan 4 Leopard 2A4 tankının ise bu hafta Sevilla'daki fabrikada tamir edilmeye başlanması bekleniyor.

MİG-29 SAVAŞ UÇAĞI TESLİM EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Slovakya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 savaş uçağı teslim edildiğini duyurmuştu.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

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