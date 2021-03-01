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Savunma

Letonya'dan Ukrayna ordusuna zırhlı asker ambulans hibesi

Letonya, Ukrayna ordusuna 7 adet hafif zırhlı askeri ambulans hibe etti.

star.com.tr01 Mart 2021 Pazartesi 22:21 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:21
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Defence Express'e göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Askeri Sağlık Servisi, Letonya hükümetinden doğu Ukrayna'daki cepheye iletilmek üzere 7 adet hafif zırhlı askeri ambulansın sevkiyatını teslim aldı aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönderilen araçlar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Letonya'nın Ukrayna Büyükelçisi Juris Poikans ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkan Yardımcısı Roman Mashovets tarafından karşılandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, "Ortaklarımızın desteği sayesinde, askeri sağlık hizmetimizin yeteneklerini önemli ölçüde güçlendiriyoruz." dedi. Taran, Letonyalı ortaklardan gelen bu "paha biçilmez hediyenin" birlikleri güçlendirmek için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Letonya'nın Ukrayna ordusuna hibe ettiği 7 adet hafif zırhlı askerî ambulansın teslimi için tören düzenlendi.

star.com.tr

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