LEVEND ve MAVİ BATU tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BMC, askeri araçlarını ve BMC POWER tarafından yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen motorlarını İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunarak, BMC Power'ın Mavi Vatan için geliştirmeye devam ettiği LEVEND ve MAVİ BATU marin motorları için de tanıtım törenleri düzenledi.

Bugüne kadar kara savunma araçları için yerli motor üretiminde aktif olan BMC, yerli motor MAVİ BATU ile denizlerde de savunmaya katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, askeri gemilerinin kalbi olacak MAVİ BATU Motor Geliştirme Projesinin ana yüklenicisi olmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti.

Tosyalı, ALTAY tankı için geliştirdikleri BATU Motoru esas alınarak geliştirilen MAVİ BATU'nun Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, zor bir coğrafyada bulunuyor ve tarih boyunca bu zorlukları aşmak için güçlü olmak zorunda kaldı. Tam bağımsız Türkiye için güçlü bir ordunun, yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu bilinçle, BMC olarak, BMC POWER şirketimizle, sadece kara araçlarımız için değil, deniz platformlarımız için de yerli ve milli motorlar geliştirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Mavi Vatan için koruyucu olacak gemilerimize milli gücümüzü kazandırma yolunda büyük bir adım olacak bu kutsal görevi bize layık gören başta Savunma Sanayii Başkanı'mız Prof. Dr. Haluk Görgün olmak üzere, tüm Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. MAVİ BATU projesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

- BMC POWER KARADA VE DENİZDE YERLİ MOTORLARIYLA ÖNCÜ



BMC POWER şirketi tarafından geliştirilen 400 beygirlik TUNA Motoru, geçen yıl BMC Vuran araçlarına entegre edilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanımına sunuldu.

Aynı motorun Kirpi II araçlarına entegre çalışmaları da devam ediyor. BMC POWER tarafından geliştirilen 600 beygirlik AZRA Motoru'nun Tank Taşıyıcı Araçlara entegrasyonu için de test aşamasına gelindi. Şirket, geliştirmekte olduğu 1000 beygirlik UTKU ve 1500 Beygirlik BATU Projelerinde de çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Kara savunma araçlarının yanı sıra deniz platformları için de yerli ve milli motorlar geliştirmeye başlayan BMC POWER, daha önce 600 Beygirlik AZRA Motoru'nun Marinize edilmesi ile LEVEND Motoru'nu geliştirdi.

- BMC SAHA EXPO 2024'TE ASKERİ ARAÇ VE MOTORLARIYLA FARK OLUŞTURUYOR



Türk Savunma Sanayi Kara Aracı Üreticileri arasında iki yıl üst üste ihracat lideri olan BMC, SAHA EXPO 2024'te, KİRPİ'nin bağımsız süspansiyon ve son teknolojilerle donatılarak geliştirilen versiyonu KİRPİ II, modüler tavan konsepti ile tek platformda çoklu görev kabiliyeti sunan ALTUĞ, yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve farklı silah sistemleri entegrasyonuyla öne çıkan yerli motorlu VURAN, yüksek balistik korumalı kabin ve mühimmat dolaplarıyla 2 dakikada atışa hazırlanma veya mevzi değiştirme kabiliyeti olan OBÜS 8x8 ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki önemli ateş güçlerinden biri olan Yeni Nesil FIRTINA Obüsü'nü sergiliyor.

Ayrıca BMC POWER tarafından yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen 400 BG gücündeki TUNA, deniz araçları için geliştirilen 600 BG marin motor LEVEND ve 1500 BG gücündeki BATU da SAHA EXPO'da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.