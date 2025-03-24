İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0044
  • EURO
    41,2885
  • ALTIN
    3696.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • LEVENT ateşlendi, bir ilki başardı! Çelik Kubbe'nin gücüne güç katmaya geliyor
Savunma

LEVENT ateşlendi, bir ilki başardı! Çelik Kubbe'nin gücüne güç katmaya geliyor

ROKETSAN'ın geliştirdiği LEVENT yakın hava savunma sistemi ilk kez bir deniz platformundan ateşlendi. Yapılan test atışı başarıyla tamamlayan LEVENT, Çelik Kubbe projesinde kritik bir rol oynayacak.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
LEVENT ateşlendi, bir ilki başardı! Çelik Kubbe'nin gücüne güç katmaya geliyor
ABONE OL

ROKETSAN'ın milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği LEVENT yakın hava savunma sisteminin, deniz platformundan ilk kez yapılan test atışı başarıyla tamamlandı.

LEVENT, TCG BEYKOZ'DAN ATEŞLENDİ

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk atışlı test faaliyeti gerçekleştirilen LEVENT yakın hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Beykoz'a entegre edilerek ilk kez bir deniz platformundan ateşlendi.

Böylece, Mavi Vatan'da yakın hava savunmasının etkin imha gücü olacak LEVENT'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de kritik bir rol oynayacak olan LEVENT yakın hava savunma sisteminin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su üstü platformlarının yakın hava savunmasını sağlayacak.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabındaki paylaşımında, "Bu güç bize cesur LEVENT'lerimizden miras. Yakın hava savunmamızın omurgası olarak Mavi Vatanımızı gece gündüz koruyacak LEVENT'imizin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gök Vatan milli füzelere emanet

Roketsan'dan Pakistan için 'hazırız' mesajı

Roketsan, Fransa'ya çıkarma yaptı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.