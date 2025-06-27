Anlaşma Lahey'de imzalanırken, F-16 savaş uçaklarının ağırlıklı olarak Romanya'daki Avrupa F-16 pilot eğitim merkezinde kullanılacağı öğrenildi.

Söz konusu merkez, yalnızca Rumen pilotlara değil; Ukrayna, Bulgaristan, Slovakya ve bazı Orta Doğu ülkelerinden gelen askeri personele de eğitim veriyor.

Bu eğitim merkezi ile birlikte Romanya, Karadeniz'e kıyısı olan jeopolitik konumuyla birlikte bölgesel bir F-16 eğitim üssü haline geliyor.

F-16 SAYISI 70'E YÜKSELECEK

Bu bağış, Hollanda'nın daha önce başlattığı destek sürecinin bir parçası. 2023 sonu itibarıyla 5 adet F-16, 2024 Nisan ayında ise 3 adet daha Romanya'daki Feteşti Hava Üssü'ne ulaştırılmıştı.

Romanya'nın envanterine eklenen bu son 18 uçakla birlikte toplam F-16 sayısı 70'i aştı. Bu durum, ülkeyi NATO'nun Doğu Avrupa'daki stratejik eğitim ve hava savunma merkezlerinden biri haline getiriyor.