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Savunma

Liderler 18 adet F-16 için resmen el sıkıştı: Yeni savaş uçakları hava üssünde

Geçtiğimiz günlerde NATO üyesi ülkelerin liderleri Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya geldi. İkili görüşmeler gerçekleştiren devlet başkanları bir çok anlaşmaya da imza attı. Burada liderler arasında yapılan temaslarda Hollanda, Romanya'ya NATO'nun doğu kanadındaki savunma iş birliğini pekiştirmek amacıyla 18 adet F-16 savaş uçağını hibe etti. Bu teslimatla birlikte Romanya envanterindeki F-16 savaş uçağı sayısını 70'e yükseltmiş oldu.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Liderler 18 adet F-16 için resmen el sıkıştı: Yeni savaş uçakları hava üssünde
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Anlaşma Lahey'de imzalanırken, F-16 savaş uçaklarının ağırlıklı olarak Romanya'daki Avrupa F-16 pilot eğitim merkezinde kullanılacağı öğrenildi.

Söz konusu merkez, yalnızca Rumen pilotlara değil; Ukrayna, Bulgaristan, Slovakya ve bazı Orta Doğu ülkelerinden gelen askeri personele de eğitim veriyor.

Bu eğitim merkezi ile birlikte Romanya, Karadeniz'e kıyısı olan jeopolitik konumuyla birlikte bölgesel bir F-16 eğitim üssü haline geliyor.

F-16 SAYISI 70'E YÜKSELECEK

Bu bağış, Hollanda'nın daha önce başlattığı destek sürecinin bir parçası. 2023 sonu itibarıyla 5 adet F-16, 2024 Nisan ayında ise 3 adet daha Romanya'daki Feteşti Hava Üssü'ne ulaştırılmıştı.

Romanya'nın envanterine eklenen bu son 18 uçakla birlikte toplam F-16 sayısı 70'i aştı. Bu durum, ülkeyi NATO'nun Doğu Avrupa'daki stratejik eğitim ve hava savunma merkezlerinden biri haline getiriyor.

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