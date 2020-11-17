star.com.tr 17 Kasım 2020 Salı 00:40 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 00:43

Baltık ülkelerinden olan Litvanya Milli Savunma Bakanlığı (MND), dört Sikorsky UH-60M Black Hawk nakliye ve yardımcı helikopteri için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Beş yıl içinde ödenecek 213 milyon dolarlık tedarik, ek ekipman, yedek parçalar ve eğitim, onarım ve lojistik destek paketini içeriyor. ABD hükümeti, satın alma işlemini desteklemek için 30 milyon ABD doları sağlıyor. Aynı zamanda Litvanya Silahlı Kuvvetlerinin talep etmesi durumunda iki helikopterin satışını da onaylandı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin modern silahlı çatışmaların zorluklarıyla yüzleşmeye uygun hazırlığının yanı sıra müttefiklerle mükemmel uyum ve birlikte çalışabilirlik sağlamak için tüm kriterleri ve gereksinimleri karşılayan modern bir batı teknolojisine geçme kararı alındı. Yeni platform, şu anda Litvanya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan[Mil]Mi-8T'lerin yerini alacak. Sovyet yapımı helikopter filosu otuzlu yaşlarında ve uçuşa elverişliliğini yitirmek üzere. Operasyonu da zor; bakımı pahalı, arızaya meyilli, Rusya'dan karmaşık yedek parça tedariki nedeniyle onarımı riskli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Litvanya Hava Kuvvetlerinin, Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri ve diğer gelişmiş NATO müttefikleriyle birlikte tamamen yeni bir aşamaya geçildiği belirtildi.



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