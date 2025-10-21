İSTANBUL 21°C / 12°C
21 Ekim 2025 Salı
Dünyanın en önemli savunma devlerinden biri olan Lockheed Martin'e 5. nesil savaş uçağı F-35 için dikkat çeken bir ek sipariş gelişmesi yaşandı. Halihazırda 35 adetlik F-35 siparişi olan Almanya ek olarak 15 savaş uçağı daha almayı planlıyor. Almanya'nın F-35 alım planının toplam değeri, ek siparişle birlikte yaklaşık 11,5–12 milyar avroya ulaşacak.

21 Ekim 2025 Salı 17:10
Lockheed Martin'e 50 adetlik F-35 siparişi: Değeri yaklaşık 12 milyar avro
Edilen bilgiler ışığında göre, söz konusu ek F-35 savaş uçağı kararı Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yönlendirmeleri doğrultusunda parlamentoya sunulan bütçe planlaması çerçevesinde belirlendi. 15 adetlik ek uçakların toplam maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euro (yaklaşık 2,9 milyar dolar) olması tahmin ediliyor.

F-35'LER TORNADOLARIN YERİNİ ALACAK

Almanya'nın şu anda envanterinde yaklaşık 85 adet Tornado savaş uçağı bulunuyor. Söz konusu Tornadolar ABD'nin Almanya'da depolanan nükleer silahlarını taşıma görevlerinde kullanılıyor. F-35 savaş uçakları, bu kritik görevde Tornado'ların yerini alacak şekilde dizayn edildi. Almanya, daha önce 35 F-35 uçağı sipariş etmişti ancak planlanan 15 ek alımla birlikte toplam sayı 50'ye yükseltilecek.

Almanya, geçtiğimiz yaz döneminde ek F-35 alımını reddetmişti. Ancak hükümet, savunma bütçesindeki son artış, ek silah alımlarına olanak sağladı.

