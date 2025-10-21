Edilen bilgiler ışığında göre, söz konusu ek F-35 savaş uçağı kararı Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yönlendirmeleri doğrultusunda parlamentoya sunulan bütçe planlaması çerçevesinde belirlendi. 15 adetlik ek uçakların toplam maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euro (yaklaşık 2,9 milyar dolar) olması tahmin ediliyor.

Almanya'nın şu anda envanterinde yaklaşık 85 adet Tornado savaş uçağı bulunuyor. Söz konusu Tornadolar ABD'nin Almanya'da depolanan nükleer silahlarını taşıma görevlerinde kullanılıyor. F-35 savaş uçakları, bu kritik görevde Tornado'ların yerini alacak şekilde dizayn edildi. Almanya, daha önce 35 F-35 uçağı sipariş etmişti ancak planlanan 15 ek alımla birlikte toplam sayı 50'ye yükseltilecek.

Almanya, geçtiğimiz yaz döneminde ek F-35 alımını reddetmişti. Ancak hükümet, savunma bütçesindeki son artış, ek silah alımlarına olanak sağladı.