Macaristan'dan KC-390 Millennium takviyesi

star.com.tr 17 Kasım 2020 Salı 21:34 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 21:34

Macaristan Hükümeti, Brezilyalı uçak üreticisi Embraer ile iki adet yeni nesil çok amaçlı nakliye uçağı Embraer KC-390 Millennium'un satın alınması için bir sözleşme imzaladı.

Yapılan anlaşmaya pilot ve teknisyen eğitimi ile diğer hizmet ve desteklerin de dahil olduğu belirtildi. Satın alınan uçaklar; özellikle taktik hava taşımacılığı, tıbbi tahliye işlevlerinin yanı sıra kamu yararına olan diğer görevler de dahil olmak üzere Macar Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Embraer Savunma ve Güvenlik Başkanı Jackson Schneider, "Macaristan hükümeti ve Macar Savunma Kuvvetleri tarafından piyasadaki en gelişmiş çok görevli nakliye uçağını sağlamak üzere seçilmekten onur duyuyoruz." dedi. Schneider, “Macaristan, çok görevli operasyonlar için benzersiz bir hız, yük kapasitesi ve hızlı yeniden yapılandırılabilirlik kombinasyonu aracılığıyla mükemmel üretkenlik sunan yüksek kapasiteli bir uçak olan KC-390 Millennium'u seçen ikinci Avrupa ülkesi ve ikinci NATO üyesi oldu" şeklinde konuştu.



Teslimatların 2023'te başlaması planlanıyor.

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