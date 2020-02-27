AA 27 Şubat 2020 Perşembe16:08 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:09

"TestDefence" etkinliğinde konuşan Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, başarılı bir yazılım süreci için kodlamanın çok önemli olduğunu ifade ederek, bunun yanında test ve değerlendirme süreçlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Şıvka, "Uygulama geliştirme denilince maalesef akıllara sadece kodlama geliyor. Yazılım ve test süreçleri göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı bir yazılım için üç önemli unsur bulunduğuna işaret eden Şıvka, performans, dayanıklılık ve güvenlik unsurlarının bir yazılımın yeterliliği için dikkat edilmesi gereken temel konular olduğunu kaydetti.

Şıvka, dernek olarak gelecek ay yerli imkanlarla geliştirilen açık kaynak unsurlarının konuşulacağı "Yerli ve Milli Teknolojiler ve Açık Kaynak Günleri" isimli bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, kamudaki tüm bilişim teknolojileri yöneticilerini etkinliğe davet etti.

Dijitalleşen ve gün geçtikçe sınırlarını genişleten teknoloji, kritik kurumlar için de önem teşkil etmeye başladı. Çeşitli güvenlik zafiyetlerine karşı koruma sağlamak üzere sektörde ise siber güvenliğe karşı düşünce ve ürünler geliştirilmeye devam ediyor.

Savunma sektöründe ise sistem ve yazılımların güvenilirliği için test süreçlerinin önemi artıyor. Yazılım Test ve Kalite Derneği ile Kamu Bilişim Derneği'nin düzenlediği, “Yüksek Kaliteli, Savunma Sistemleri ve Yazılımları Nasıl Geliştirilir?” temalı etkinlikte alanın profesyonelleri test süreç entegrasyonu ve yazılım güvenliği hakkında konuştu.

“Made in Turkey” gibi, “Tested in Turkey” neden olmasın?



Savunma Sanayi Yazılımlarında Geleneksel Test Süreçlerinin DevOps Süreçlerine Entegrasyonu, Yazılım Güvenliğinde Dinamik/ Statik Kod Analizleri ve WAF Kullanımının önemi gibi panellerin yer aldığı etkinlikte; TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş Türkiye'deki test yapıları ve TRtest'in rolü üzerine konuştu. Yerli ürünlerin, yerli kriterlerle, yerli firmaların test etmesi gerektiğini firma olarak misyon belirlediklerini belirten Aktaş, “Türkiye artık kendi ürünlerini üreten bir ülke olduğu için testlerin de ülke içinde yapılması” gerektiğinin altını çizdi. Askeri fabrikalar dahil bin 800’den fazla test altyapısı kabiliyeti için internet sitesi oluşturan TRtest, sektörde katalizör görevinde yer almak istiyor. Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen de konuşmasında yerelliğe vurgu yaptı. Yitmen, “Made in Turkey var , Test in Turkey neden olmasın?” dedi.

