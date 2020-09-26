Maduro'dan ABD'ye 'silah' resti: Hem geliştireceğiz hem de iş birliği yapacağız

star.com.tr 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:13

Rusya ve İran'la yaptığı askeri iş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'nın kendi silah sistemlerini geliştirme planlarının yanı sıra Rusya, Çin ve İran ile askeri işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Günün erken saatlerinde Venezuela'nın 'Stratejik Operasyonlar Komutanlığının' 15. yıl dönümü programında konuşan Maduro, ülkenin kendi silahlarını üretmeyi planladığını ve tam da bu amaçla özel bir askeri ve bilimsel konsey kurulduğunu duyurdu.

Kendi silah sistemlerimizi geliştirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Rusya, Çin, Küba, İran ve tüm dünyayla işbirliğini sürdürürken, onlardan bilimsel, teknolojik, silahlarla ilgili stratejik destek almaya devam edeceğiz. Ancak bağımsızlığa doğru ilerlemeliyiz.

Venezuela'nın silah tedarikçisi Moskova'nın, Karakas'la olan yakın ilişkileri nedeniyle bir silah üretim iş birliği yapabilecekleri tahmin ediliyor.

ABD Pazartesi günü, İran'la yaptığı iş birliği nedeniyle Maduro'ya ek yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Tahran'daki yozlaşmış yetkililer, yaklaşık iki yıldır BM silah ambargosunu delmek için Venezuela'daki rejimle çalışıyor." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yanıt olarak yapılan açıklamada, Karakas'ın ülke başkanına yönelik yeni ABD yaptırımlarının bir tür saldırganlık olarak gördüğü, Beyaz Saray'ın ülkenin İran ile ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasını engelleyemeyeceği belirtildi.

Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun birkaç üyesi, son yıllarda Venezuela'ya yaptırımlar uyguladı. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini geçici lider ilan ettiği 2019 protestolarının ardından daha fazla cezai tedbir uygulandı.

Rusya, Çin ve Türkiye, Venezuela'nın meşru başkanı olarak Nicolas Maduro'yu destekledi.

Batı yaptırımlarının çoğu, dev fosil yakıt varlıklarına el koymak ve firmanın işlemleri tamamlamasını engellemek amacıyla Venezuela'nın devlet petrol ve gaz şirketi Petroleos de Venezuela ve yan kuruluşlarını hedef aldı.

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