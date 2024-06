Mali Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Baykar'a ziyaret

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

