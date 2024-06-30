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Savunma

Mali Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Baykar'a ziyaret

Mali Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki bir heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

30 Haziran 2024 Pazar 08:22 - Güncelleme:
Mali Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Baykar'a ziyaret
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Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

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