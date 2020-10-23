İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9613
  • EURO
    9,4319
  • ALTIN
    486.165
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • MAM'ların yeni talipleri açıklandı! 'İki ülke ilgileniyor'
Savunma

MAM'ların yeni talipleri açıklandı! 'İki ülke ilgileniyor'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ve Tunus'un İHA'lar için güdümlü mühimmatlarla ilgilendiğini ifade etti.

23 Ekim 2020 Cuma 19:11 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:11
ABONE OL

“İHA'lardaki temel silahımız, mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor." diyen İkinci, muharebe sahasında İHA ve Siha’ların aktif olarak kullanılmasıyla beraber bu alanda talebin arttığını dile getirdi.

c4Defence'in haberine göre, mart ayının (2020) başında Tunus’un, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-Medium Altitude Long Endurance) İHA programı kapsamında geliştirdiği ANKA- S sipariş ettiği iddia edilmişti.

ANKA-S’ler Roketsan’ın mini akıllı mühimmat ailesi MAM-C ve MAM-L ile donatılıyor.

Düşük ağırlığı ile İHA, hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirilen MAM mühimmatları sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip.

Suriye ve Libya'da Bayraktar TB2 ile birlikte kullanılan mini akıllı mühimmatlar İkinci’ye göre, “operasyonların seyrini Türkiye lehine değiştirdi”.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.