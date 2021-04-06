Mareşal Şapoşnikov Kalibr seyir füzelerini ateşledi

star.com.tr 06 Nisan 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 10:07

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Rus Donanması Pasifik Filosuna bağlı Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin, modernizasyon çalışmalarının ardından deniz testleri için Japon Denizine gönderildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kalibr ve Urran seyir füzeleri taşıyan Mareşal Şapoşnikov, Japon Denizi'ndeki ilk Kalibr testlerini gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Füze, belirlenen zaman aralığında, 1.000 km atış menzilini aşarak hedefleri vurdu.' ifadesi kullanıldı.

Daha önce, Rus Pasifik Filosunun sözcülerinden Nikolai Voskresensky, Mareşal Şapoşnikov'un Büyük Petro Körfez'inde hava ve deniz hedeflerine topçu ateş testleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Voskresensky, tatbikatlara Kamov Ka-27 askeri helikopterinin de dahil olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, modernize edilen 'Mareşal Şapoşnikov' fırkateynine A-190 top kundağı, Kalibr-NK seyir füzeleri ve Uran gemisavar füzeleri eklendi.

Aralık 2020'de, modernize edilen fırkateyn, Uran füzelerini Japonya Denizi'nin sularında başarıyla test etti.

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