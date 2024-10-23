MARLİN botu yerli motorla ilk seyrini gerçekleştirdi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda devam ediyor.

BMC POWER'ın MARLİN-SİDA Projesi için geliştirdiği LEVEND MARLİN motor teslim edildi.

- MARLİN BOTU YERLİ MOTORLA İLK SEYRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şirketin Program Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü Yılca Barış Sert, BMC POWER olarak yerli güç grupları üretmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Uzun süre genelde kara motorlarıyla ilgili projeler sürdürdüklerini ifade eden Sert, son iki yıldır deniz motorlarına yönelik çalışmalar da yaptıklarını dile getirdi.

Sert, Sefine Tersanesi yetkilileriyle hangi motorun insansız MARLİN platformu için uygun olacağını değerlendirdiklerini belirterek, neticede 600 beygirlik LEVEND motorunun uygun olacağına karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 2023 yılında da işbirliği anlaşması imzaladıklarını anlatan Sert, MARLİN botunun üç gün önce tamamlandığını ve yerli motorla ilk seyrini gerçekleştirdiğini aktardı.

Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu da iki yıl önce savunma sanayi fuarında başlayan yolculuğun bugün denizle buluşma noktasına geldiğini söyledi.

Motorun insansız deniz aracı ve diğer deniz platformlarında geliştirilerek kullanılacağını ifade eden Koloğlu, motor sayesinde MARLİN'deki yerlilik oranının yüzde 60'tan yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.