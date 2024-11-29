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Savunma

Mavi Vatan ASELSAN'a emanet! Bütün sensör ve silahlar millileştirildi

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN'nın yerli ve milli sistemleri MİLGEM projesi çerçevesinde üretilen gemilerle de kullanılıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 'Bir geminin üzerinde ihtiyaç duyulan bütün sensör ve silahları artık millileştirdiğimizi çok rahatlıkla söyleye bilirim. Mavi Vatan'da da platformlarımız kendi sensör ve silahlarımızla donatılmış olarak Deniz Kuvvetlerimize hizmet veriyor şuanda. Bu alanda da ciddi bir başarıyı ciddi bir ivmeyi yakaladık” dedi.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Mavi Vatan ASELSAN'a emanet! Bütün sensör ve silahlar millileştirildi
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Savunma sanayinin lider firmalarından ASELSAN geliştirdiği milli ve yerli ürünlerle göz dolduruyor. Hava savunmasından, kara ve deniz savunmasına kadar geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle adından sık sık söz ettiren ASELSAN Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN'DAKİ GÜCÜNE DE GÜÇ KATIYOR

ASELSAN tarafından üretilen hava savunma sistemleri, radarlar, elektro optik sistemler, MİLGEM projesi çerçevesinde inşa edilen gemiler de kullanılıyor. Sistemlerle gemilerin yerli ve millilik oranı arttırdığı gibi Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücüne de güç katıyor.

"BÜTÜN SENSÖR VE SİLAHLARI ARTIK MİLLİLEŞTİRDİĞİMİZİ ÇOK RAHATLIKLA SÖYLEYE BİLİRİM"

MİLGEM gemilerinde kullanılan sitemlerden bahseden ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Mavi Vatan'da bizim için çok öncelikli bir konu. Burada da Deniz Kuvvetlerimizin yerli ve milli platformlarının akıllı elektronik sistemlerle donatılması da ASELSAN olarak bizim görevlerimizden biri. Milli gemimizin üzerinde 50'ye yakın ASELSAN'nın sistemi var. Radarı, elektro optik sistemleri, elektronik harbi sonar sistemleri, hava savunması, haberleşme sistemleri, bir dizi elektronik sistemlere baktığınız zaman bir geminin üzerinde ihtiyaç duyulan bütün sensör ve silahları artık millileştirdiğimizi çok rahatlıkla söyleye bilirim. Bunu aslında bir geminin üzerinde göstermiş oluyoruz. Mavi Vatan'da da platformlarımız kendi sensör ve silahlarımızla donatılmış olarak Deniz Kuvvetlerimize hizmet veriyor şu anda. Bu alanda da ciddi bir başarıyı ciddi bir ivmeyi yakaladık" dedi.

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