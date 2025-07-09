Endonezya Deniz Kuvvetleri, inşa ettiği yeni Tip 31 sınıfı iki firkateyne kritik yerleşik sistemler için Türk firmalar ile anlaşma sağladı.

Endonezya'nın İngiliz Arrowhead 140 çok amaçlı gemi tasarımı temel alarak geliştirdiği Tip 31 firkateynleri, 2021 yılında imzalanan lisans anlaşması kapsamında Endonezya'ya ait bir devlet tersanesinde üretiliyor.

Endonezya, bu firkateynleri 2029 yılına kadar envanterine katmayı hedefliyor.

KRİTİK SİSTEMLER İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİLER

Edinilen bilgilere göre, Endonezya donanmasının Tip 31 gemileri Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları Aselsan, Havelsan ve Roketsan tarafından geliştirilen sistemlerle donatılacağı öğrenildi.

Program çerçevesinde Aselsan, Türkiye'nin İ sınıfı firkateynlerinde de kullanılan çok fonksiyonlu radar, helikopter kontrol radarı ve gözetleme radarını içeren sensör paketini tedarik edecek. Buna ek olarak dost-düşman tanıma sistemleri, veri bağlantıları, gemisavar füze atış kontrolü ve gövdeye monteli sonar sistemleri de teslim edilecek.

Aselsan yetkilileri, bu sistemler için şu ana kadar üç sözleşme imzalandığını ve teslimatların önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Havelsan ise firkateynlerde görev yapacak muharebe yönetim sisteminin entegratör ajansı olarak rol alacak. Endonezya'nın donanmadaki yaklaşık 40 gemiyi aynı ağda birleştirme hedefi doğrultusunda, Tip 31 sınıfı bu açıdan ortak platform olarak seçildi.

Roketsan da firkateynleri, ana saldırı sistemlerini taşıyacak şekilde tasarlanan yerli dikey fırlatma sistemi ile donatacak.

TİP 31 ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Babcock tarafından geliştirilen Tip 31 fırkateynleri 139 metre uzunluğa sahip. Gemi, bir deniz helikopteri ve küçük şişme botların yanı sıra 190 personele kadar taşıma kapasitesine sahip olacak.

Çok amaçlı görev yapacak şekilde tasarlanan platform; gemisavar ve hava savunma füzeleri, otomatik taretler, hafif toplar, ağır makineli tüfekler ve torpidolarla donatılabiliyor.

Her biri yaklaşık 10.700 beygir gücünde dört adet Rolls-Royce MTU dizel motorla çalışan gemi, azami 28 knot (saatte 52 kilometre) hıza ulaşabiliyor. Gemi, 9 bin deniz mili (16 bin 668 kilometre) menzile sahip.

Endonezya filosuna katıldığında, Tip 31 firkateynleri "Merah Putih" sınıfı olarak adlandırılacak.