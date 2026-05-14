Mavi Vatan'a ''yasa'' kalkanı! MSB: Deniz yetki alanlarını belirleyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde basın mensuplarının soruları cevapladı.

Belçika Savunma Bakanı'nın ziyaretiyle ilgili soruyo MSB'den şu cevap verildi:

"Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir.

Bu çerçevede, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkânları ele alınmıştır.

Görüşmelerin ardından, imzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir."

Deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışması

Deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmasıyla ilgili soruya cevaben şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir.

Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.

Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son verileri paylaştı.

Hafta boyunca kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edildi.

Hudutlarımızda, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 oldu. Engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29 bin 194'e ulaştı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İSTİKRARA KATKILAR

Bölgesel ve küresel barış istikrara katkılar/NATO/İkili ilişkiler ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımız ile birlikte katılan Sayın Bakanımız fuar kapsamında 20 ikili görüşme yapmış, iki ülke ile askerî ve savunma iş birliği anlaşmaları imzalamıştır.

SAHA kapsamında MİT Başkanımızla görüşen Sayın Bakanımız, fuarın kapanış törenine teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmiştir. Sayın Bakanımız; Arca Savunma ile Estonya Savunma Bakanlığı arasında gerçekleştirilen Resmî İmza Töreni ve Üretim Tesisi Sözleşmesi ile OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan "OYAK Turkoman Yatırım Mutabakat Zaptı" imza törenlerine de iştirak etmiş, fuarda yer alan stantları ziyaret ederek sergilenen yerli ve millî savunma sanayii ürünleri ile ileri teknoloji sistemleri incelemiştir.

Sayın Bakanımız hafta içerisinde ayrıca, 9 Mayıs'ta, IKBY Başbakanı ile İstanbul'da görüşmüş, 10 Mayıs'ta, beraberinde Komuta Kademesi ve OYAK Genel Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etmiş, ardından OYAK'ın 66'ncı Olağan Genel Kuruluna katılmış, 11 Mayıs'ta, Bakanlığımızın katkılarıyla "TRT Genç" tarafından hazırlanan ve ilk bölümü 19 Mayıs saat 19.19'da yayınlanacak olan "Birlikteyiz" programının ön gösterimi kapsamında Bakanlığımızdaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene iştirak etmiştir.

13 Mayıs'ta, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız, müteakiben Bakanlığımız, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı arasındaki "Niyet Mektubu"nu imzalamıştır.

Sayın Bakanımız 13-15 Mayıs tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'a yaptığı resmî ziyarete refakat etmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımız, SAHA 2026 kapsamında; Nijer Genelkurmay İkinci Başkanı, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Bakanı, Suriye Savunma Bakanı, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Vekili ile bir araya gelmiştir.

11 Mayıs'ta, resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Belçika Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştiren Sayın Genelkurmay Başkanımız, 13 Mayıs'ta, NATO Askerî Komite Başkanı (CMC) ile video konferans yöntemiyle görüşmüştür.

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız 11-14 Mayıs tarihleri arasında, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak Portekiz'e resmî ziyaret gerçekleştirmektedir.

Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet 6 Mayıs'ta, Sayın Dışişleri Bakanımız ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı başkanlıklarında icra edilen "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin Üçüncü Toplantısı"na iştirak etmiş; Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile yaptığı temaslarda askerî ve güvenlik alanındaki iş birliği konularını ele almıştır.

Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu 7 Mayıs'ta, SAHA 2026'da ülkemiz ile Fildişi Sahili arasında "Nakdî Yardım Uygulama Protokolü"nü imzalamıştır.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında 12-13 Mayıs'ta, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanımızı Edirne'de ziyaret etmiştir.