Türk Deniz Kuvvetleri, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı ile dosta güven, düşmana korku salıyor. Antalya Körfezi'nde demirleyen Türkiye'nin gururu TCG Anadolu gemisinde düzenlenen basın toplantısında, Türk savunma sanayiinin ulaştığı dev boyutu gözler önüne seren tarihi bir gelişme duyuruldu.

MAVİ VATAN'DAKİ YENİ GÜCÜMÜZ: AKYA! ����



27 Aralık'ta TCG PREVEZE denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, #AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.



120 GEMİ VE 15 BİN PERSONELLE ÇELİK PENÇE

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı deniz tatbikatlarından birine imza atıyor. Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının da tam destek verdiği dev organizasyonda; 120 savaş gemisi, 50 hava aracı ve tam 15 bin kahraman personel görev alıyor.

MİLLİ TORPİDO AKYA HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Tatbikatın en heyecan verici anı ise denizlerin altından geldi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu, Sakarya denizaltımızdan ilk kez gerçek bir operasyon senaryosunda ateşlendi. Yüksek teknolojiyle donatılan AKYA, belirlenen hedefi saniyeler içinde tam isabetle imha ederek rüştünü ispatladı. Bu başarıyla birlikte Türkiye, dünyada kendi ağır sınıf torpidosunu üretebilen sayılı ülkeler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

TCG ANADOLU'DAN DÜNYAYA MESAJ

Antalya Körfezi'nin mavi sularında süzülen "Yüzen Kale" TCG Anadolu, hem basın toplantısına ev sahipliği yaptı hem de Türk donanmasının amiral gemisi olarak gövde gösterisi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, terörle mücadeleden hudut güvenliğine kadar her alanda "sıfır tolerans" mesajı verirken, yerli sistemlerin sahadaki başarısının bölgesel barışın en büyük teminatı olduğunu vurguladı.