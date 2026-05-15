''Mavi Vatan''da dengeleri değiştirecek hamle! Yeni Hürjet için çalışmalar resmen başladı

Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet...

Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi "Mavi Vatan" var.

Edinilen bilgiye göre, Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı.

Milli jetin bu yeni konsepti, standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak.

Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti, ekstra şok emici özelliklerle güçlendirilecek.

Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenle durabilmesi için gövde altına özel bir "yakalama kancası" sistemi entegre edilecek.

ZORLU ŞARTLARDA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

TRT Haber'in haberine göre, bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak.

Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak, baştan aşağı 'marinize' edilecek.

Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.

İHRACAT PAZARINDA ÖNEMLİ ROLE SAHİP

Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda.

İspanya ile varılan anlaşma kapsamında, ilk Hürjet'lerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.

Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak.

2030 ile 2035 yılları arasında ise teslimatlar tamamlanarak, toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.