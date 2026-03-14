Dünya ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşı konuşurken Hürmüz Boğazı'na Devrim Muhafızları tarafından döşenen mayınlar denizlerin güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Türk mühendislerin milli imkanlarla geliştirdiği 'Malaman Akıllı Dip Mayını Projesi'nin önemi de kez daha anlaşıldı.

SESTEN HEDEF TESPİTİ!

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., TÜBİTAK SAGE ve Koç Savunma işbirliğiyle geliştirilen Malaman, 100 metre derinliğe kadar inebiliyor; deniz tabanında görünmez oluyor. Akıllı sensörlerle donatılan mayın; basınç, titreşim, manyetik ve ses izlerini analiz ederek hedefini tespit edebiliyor. Sistem, dost ve düşman unsurları ayırt ederek yalnızca hedefe karşı patlayacak şekilde tasarlandı. 25–30 kilogram harp başlığı taşıması planlanan Malaman, savaş gemileri, insanlı ve insansız deniz araçlarıyla denize bırakılabilecek. Envantere girmeye hazırlanan Malaman'ın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz yetki alanlarının korunmasında yeni nesil bir savunma sistemi olması bekleniyor.

KARDEŞİ 'UÇA' HAVADAN DALACAK!

Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, muharebe sahasında düşman üzerinde 'sürpriz etkisi' yaratacak. Radar ve sonarlara yakalanmaması hedeflenen mayın, F-16 ve F-4 savaş uçaklarının yanı sıra Bayraktar AKINCI ve AKSUNGUR gibi platformlardan da bırakılabilecek. Dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayınlarından biri olması planlanan sistem, düşman deniz üslerinin çıkışlarını ve kritik geçiş güzergâhlarını uzaktan mayınlayarak etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.