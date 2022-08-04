Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! 1 tane daha teslim edildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Aksungur SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Teslimatlarımızı sürdürüyoruz.



Son olarak #AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik.����✈️



SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun.



➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/qLZ7BsWRQe — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 4, 2022