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  • Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! 1 tane daha teslim edildi
Savunma

Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! 1 tane daha teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'dan 1 tane daha teslim edildiğini açıkladı.

DHA4 Ağustos 2022 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
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Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Aksungur SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  • Aksungur
  • SİHA
  • İsmail Demir

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