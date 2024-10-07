Değerli bir vizyon dönüşümünü temsil eden TEKNOFEST'in en kritik detaylardan biri de Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan AH-1W Super Cobra taarruz helikopterinin üzerinde ilk kez gördüğümüz yeni detaydı. Söz konusu bu detayda taarruz helikopterine Cirit füzesinin ateşlenebileceği bir pod yerleştirilmişti.

Savunma ve Denizcilik alanında uzmanlaşmış bir isim olan Kozan Selçuk Erkan, Cirit podunun helikopter üzerinde görülen fotoğrafını yorumladı. Bunun neden önemli olduğuna dair ilginç bilgiler paylaşan Erkan, Super Cobra taarruz helikopterlerinin yakın geçmişte Kara Kuvvetleri envanterinde olduğundan bahsetti. Bunlardan 10'unun Deniz Kuvvetleri emrine verildiğinin altını çizen Erkan, bu değişimin TCG Anadolu'nun hizmete girmesiyle yaşandığı detayını da ekledi.

Pirireis'in çelik kılıçları... İletişim Aselsan'dan füzeler Roketsan'dan Deniz Kuvvetleri, bünyesine aldığı helikopterlerle ilgili bir dizi yenileme/geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Cirit füzesinin atılabilmesini sağlayacak podun eklenmesi de işte tam bu süreçte yaşandı.

SUPER COBRA'DAN CİRİT FÜZESİ ATILMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Önemli bir gerçeğin altını çizen Erkan, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Yemen'de kullanılan araçlarla birlikte sahadaki tehdit algısının değiştiğini ve çok farklı bir hal almaya başladığını belirtti.

"Bu tehdidin başrolünde kamikaze insansız deniz araçları ve son zamanlarda da bunların sürü olarak kullanılması var" diyen Kozan Selçuk Erkan şu ifadeleri kullandı:

"Eğer karşınızda size karşı gelen tek bir Kamikaze İDA varsa bunu durdurmak nispeten kolay. Ama son zamanlarda 'sürü' olarak adlandırılan çok adetli saldırılar görüyoruz. Bunları durdurabilmek başlı başına ayrı ve çok büyük bir mesele. Elimizdeki Super Cobra'lar genelde sorunlu deniz bölgelerinde ve kıyılarda devriye geziyor. Eğer o an bir tehdit görürlerse hızlı ve etkili bir sonuç almak zorundalar. Tabi burada bir parantez açmamız gerekiyor. Yeni dönemin anahtar sözcüklerinden biri de 'uygun maliyetli' olması. Hızlı, etkin ve düşük maliyetli bir hamle yapmanız şart. Cirit işte bu noktada bir adım öne çıkıyor. Son derece etkili ve uygun fiyatlı. Güdümlü olması da ayrı bir avantaj. Çünkü düşman hedefe güdümsüz çok sayıda roket atmak hem işinizi zorlaştıracak hem de tehdidi vururken zaman kaybedeceksiniz. Ve sizin kaybettiğiniz her saniye belki de sizin helikopterinizi ciddi risk altına sokacak. Cirit ile bunu da önlemiş oluyorsunuz."

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Açık kaynaklara yansıdığı kadarıyla donanmanın Super Cobra'lara lazer güdümlü UMTAS tanksavar füzesi entegre edeceği de biliniyor. Karacıların UMTAS dediği, Denizcilerin ise 'Temren' adını verdiği füze de geldikten sonra yine çok değerli bir imkanın kullanıma sunulacağını söyleyen Erkan, böylece donanmanın daha zorlu tehditlere daha uzak mesafeden yanıt verebileceğini ekliyor. Erkan ayrıca, Cirit'ten farklı olarak Temren'in "koruması daha güçlü" hedeflere karşı da etkili olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin SİHA ve İHA'ları omuz kabarttı: 8 ülkenin olduğu masaya damga vurduk Cirit ve Temren için düşüncelerini paylaştıktan sonra asıl meselenin bu helikopterlere istediğimiz yerli silahı entegre edebilmemiz olduğunun altını çizen Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"ATAK helikopterimizde kullandığımız yerli ve milli silahlarımızı Super Cobra'lara da entegre edebileceğiz. Elimizdeki her türlü kara ve deniz saldırı helikopterlerimizde kullanabileceğimiz çok sayıda mühimmat var. Ve bu bizi çok kritik bir konuda dışa bağımlılıktan kurtarmış oluyor. Kendi ürettiğiniz mühimmatı dışarıdan aldığınız bir platforma entegre etmek gerçekten de çok zor bir iş. Helikopterin bilgisayarına komut verebilmeniz gerekiyor. Cirit ve Temren gibi örnekler bize elektronik açıdan da savunma sanayiinde ne kadar ilerlediğimizin bir göstergesi olarak memnuniyet veriyor."