



Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nde yer alan TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemileri, Avrupa'nın farklı ülkelerinde katıldıkları uluslararası tatbikatlar kapsamında İngiltere'nin güneyindeki Southampton Limanı'na geldi.

Southampton kıyısındaki birçok noktadan görülebilen TCG Anadolu gemisinin taşıdığı Türk savunma sanayi ürünleri, gemide yapılan etkinlikte tanıtıldı. Tanıtılan ürünler arasında yerli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, zırhlı araçlar, yerli mühimmatlar ve askeri teknoloji ürünleri yer aldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşlarnın temsilcileri, yabancı devlet temsilcileri ve yabancı ordu temsilcileri katıldı.

Ziyaretçilerin, TCG Anadolu'yu gezebildiği ve tanıtılan ürünleri yakından inceleyebildiği etkinlikte konuşan Büyükelçi Ertaş, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Steadfast Dart 26 tatbikatına başarıyla katıldığını, görevlerini tamamlayan personelin Avrupa'nın farklı bölgelerinde düzenlenecek yeni tatbikatlara iştirak ettikten sonra yaklaşık 4 aylık deniz görevini tamamlayarak yurda döneceğini belirtti.

Türkiye'nin güçlü deniz kapasitesinin ve savunma sanayisi kabiliyetlerinin önemine işaret eden Ertaş, NATO tarihinde ilk kez bir deniz platformundan havalanan Bayraktar TB3 SİHA'nın milli mühimmatla hareketli hedeflere atış gerçekleştirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Ertaş, mevcut jeopolitik ortamda Ukrayna'daki savaşın, Filistin'deki insani dramın, İran ve Orta Doğu'daki savaşın herkesi sınadığını belirterek, müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın Avrupa'nın güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Ertaş, son dönemde imzalanan Eurofighter Typhoon tedarik anlaşmasının iki ülkenin savunma işbirliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Büyükelçi Ertaş, askeri personele çalışmaları için teşekkür ederek, "Şehit ve gazilerimizin hatıralarını yad ediyoruz. Bizler, onların fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyoruz." dedi.

Tümamiral Bilican da "Bugün Türk savunma sanayisinin güçlü uzmanlık, inovasyon ve kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk. Türkiye, sadece NATO'nun değil dünyanın da önemli teknoloji partnerlerinden biri haline geldi. Bugün deniz kuvvetleri ve insansız hava araçları sistemlerimizin yüzde 80'inden fazlası ülkemizde üretiliyor. Bu durum, NATO'ya da büyük katkı sunmamızı sağlıyor." diye konuştu.