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Savunma

Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA göreve hazır!

ROKETSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atmaca'nın görüntülerini yayınlayarak göreve hazır olduğunu bildirdi.

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05 Ocak 2021 Salı 17:35 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 17:49
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Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, en zorlu testlerden geçerek göreve hazır hale geldi. ROKETSAN, Atmaca hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: 

Mavi Vatan’ın Çelik Kılıcı Atmaca Satıhtan satha güdümlü mermi ATMACA; uzun menzili, yüksek patlayıcılı harp başlığı, veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal ve 3 boyutlu görev özellikleri ile Mavi Vatanımızın emrinde


İLK DEFA IDEF 2019’DA SERGİLENMİŞTİ

Dünyadaki muadillerinden üstün özelliklere sahip olan Atmaca, ilk defa 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) sergilenmiş ve bir ilâ bir buçuk yıl içerisinde gemilerde görülmeye başlanacağı bildirilmişti.

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm
Kanat Açıklığı:~1.4m
Uzunluğu:~6m
Ağırlığı:~800 kg
Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı
Motor Tipi: TR40
Menzil:200+ km Sınıfı
Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL


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