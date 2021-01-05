Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA göreve hazır!

05 Ocak 2021 Salı 17:35 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 17:49

Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, en zorlu testlerden geçerek göreve hazır hale geldi. ROKETSAN, Atmaca hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Mavi Vatan’ın Çelik Kılıcı Atmaca Satıhtan satha güdümlü mermi ATMACA; uzun menzili, yüksek patlayıcılı harp başlığı, veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal ve 3 boyutlu görev özellikleri ile Mavi Vatanımızın emrinde



İLK DEFA IDEF 2019’DA SERGİLENMİŞTİ Dünyadaki muadillerinden üstün özelliklere sahip olan Atmaca, ilk defa 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) sergilenmiş ve bir ilâ bir buçuk yıl içerisinde gemilerde görülmeye başlanacağı bildirilmişti.

ATMACA Füzesi Özellikleri