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Savunma

Mavi Vatan'ın insansız neferi göz kamaştırdı! Denizlerde önemli avantaj sağlayacak

STM'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız otonom sualtı aracı STM NETA'nın ilk deniz testi başarıyla tamamlandı.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Mavi Vatan'ın insansız neferi göz kamaştırdı! Denizlerde önemli avantaj sağlayacak
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STM'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ekim ayında düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez görücüye çıkan STM NETA, 6 ay içinde deniz testlerine başladı.

Kompakt, 2 kişi tarafından taşınabilen, kullanımı kolay ve modüler tasarıma sahip STM NETA'nın ilk deniz testi başarılı şekilde gerçekleştirildi.

İlk yurt içi satış sözleşmesini de imzalayan STM NETA'nın öncelikli harekat görevi mayınların tespit edilmesi olacak.

24 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV YAPABİLİYOR

Askeri harekatlar, sivil ve endüstriyel uygulamalar gibi muhtelif kullanım konseptlerine uyumlu olan STM NETA, 70 kilogramlık temel konfigürasyondan 85 kilograma varan farklı ve dayanıklı konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Test süreci başarıyla devam eden STM NETA, 300 metre derinliğe kadar 24 saat kesintisiz görev yapabiliyor.

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