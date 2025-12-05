İSTANBUL 20°C / 11°C
Savunma

Mavi Vatan'ın savunmasını güçlendirecek! ASELSAN'ın yeni silahı göreve hazır

ASELSAN, su üstü platformlarına taarruz senaryosu kapsamında satha yakın yüksek hızlı hedefi direkt vuruş ile imha yeteneğine sahip ASELSAN GÖKSUR'un görüntülerini paylaştı.

5 Aralık 2025 Cuma 18:03
Mavi Vatan'ın savunmasını güçlendirecek! ASELSAN'ın yeni silahı göreve hazır
ASELSAN, sosyal medya hesaplarından satha yakın yüksek hızlı hedefi direkt vuruş ile imha eden ASELSAN GÖKSUR'un görüntülerini paylaştı. GÖKSUR, deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlıyor. Yapay zekâ özellikleriyle geliştirilmiş ileri atış kontrol sistemine sahip olan GÖKSUR, denizlerdeki kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyor.

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin mavi vatanını savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

Gemilerin çelik kubbesi olarak atfedilen ASELSAN GÖKSUR'un yakın hava sisteminin dikey atış versiyonu da başarıyla test edildi. GÖKSUR'un modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli de bulunuyor.

