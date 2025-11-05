Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketlerinden UNIROBOTICS ve CANiK, DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı projesinde önemli bir başarıya imza attı.

TRAKON LITE UKSS ve CANiK M2 QCB ile donatılan SALVO SİDA, "TCB 1401" borda numarasıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterine alındı. Bu entegrasyon, UNIROBOTICS ve CANiK'in yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği çözümlerin, modern muharebe sahasındaki insansız deniz platformlarının ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğini gösterdi.

SALVO SİDA, 14,79 metre uzunluğu, 3,83 metre genişliği ve 0,75 metre draftıyla dizel motor opsiyonlarına göre 64,8 kilometre/saat (35 knot) hıza ulaşabiliyor. UNIROBOTICS'in TRAKON LITE UKSS'si ile entegre edilen araç, 12,7 milimetre CANiK M2 QCB 12,7x99 milimetre ağır makineli tüfeğin yanı sıra isteğe bağlı olarak 5,56 milimetre, 7,62 milimetre makineli tüfek veya 40 milimetre bomba atarla donatılabiliyor. Marmara Denizi'ndeki testlerde 11 kilometre mesafedeki sahil kontrol istasyonu üzerinden hedefi başarılı şekilde vuran sistem, operasyonel açıdan yetkinlik sunuyor.



TRAKON LITE'ın yapay zeka tabanlı yazılım mimarisi, haberleşme kesintilerinde dahi görevin emniyetli şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Hafif ve kompakt tasarımıyla farklı platformlara uyumlanan sistem, stabilizasyon, hedef angajman doğruluğu ve açık arayüzler sayesinde entegrasyon kolaylığı sunuyor.

Kuruluşundan bu yana deniz platformlarına yönelik özel çözümler geliştiren UNIROBOTICS, daha önce Türk Deniz Kuvvetleri'nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'ne TRAKON TARGAN UKSS'yi de entegre etmişti.

- "STRATEJİK BİR ALAN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, deniz sistemlerinin, kuruluşlarından bu yana yoğun mesai harcadıkları stratejik bir alan olduğunu belirtti.

Deniz tipi UKSS'lerin doğaları gereği zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığını aktaran Baç, insansız deniz sistemlerinin ise kara platformlarından farklı olarak uzun menzillerde kesintisiz görev icra ettiğini, bu nedenle donanımında özel çözümlerin yanı sıra yapay zeka destekli gelişmiş yazılımların yer aldığını aktardı.



Baç, UNIROBOTICS'in teknolojisiyle öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"SİDA'ların değişken taşıma kapasitelerine rağmen hafif ve kompakt UKSS ihtiyacı kritik. TRAKON LITE tam da bu gereksinime cevap vermek üzere geliştirildi. SALVO SİDA ile Türk Deniz Kuvvetleri envanterine insansız bir platform üzerinden dahil olmak bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde, insansız deniz sistemlerinin ihracatta güçlü bir ivme yaratacağına yürekten inanıyoruz."