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Savunma

MBDA Uçtan uca füze testi yaptı

Havadan satha füze ailesini genişletmek için çalışmaları sürdüren Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi ve üreticisi olan MBDA, geçtiğimiz günlerde bir atışlı test icra etti.

14 Şubat 2020 Cuma17:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:21

MBDA, ürünleri arasında bulunan MARTE füzelerinin üçüncü nesli olarak tanımlanabilecek MARTE-ER sistemlerinde ilk uçtan uca sistem fırlatması gerçekleştirildi.

Füzenin ikinci test atışı olduğu belirtilen faaliyet kapsamında, ilk denemeden farklı olarak entegre seyrüsefer sistemi, yaklaşmalı havada infilak tapası, silah kontrol ve aktüatör sistemler de yer aldı.

C4 Defence'ın haberine göre, 100 kilometre menzilden fırlatılan ve uçuş esnasında alçaktan uçarak sakınma manevraları da deneyen MARTE-ER, deniz üzerinde yüzer platforma konan hedefine tam isabet kaydetti.

Eurofighter Typhoon'lara entegre edilmesi planlan MARTE-ER'in öncülü MARTE MK2/S'ten en önemli farkı ise katı yakıtlı roket motoru yerine turbojet motor kullanıyor olması. 315 kilogram ağırlığındaki füze, 100 km menzile ses altı süratlerde ulaşabiliyor.

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