Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yerli taarruz helikopteri T129 ATAK'ın 54'üncüsü teslim edildi.

Cumhubaşknalığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teslimata ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kahraman Güvenlik Güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterini teslim ettik. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarfından geliştirilen ATAK, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev alıyor.

Şu ana kadar Kara Kauvvetleri Komutanlığına 48, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet ATAK helikopteri, teslimatına yönelik kabul faaliyetleri tamamlandı.

ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecek.