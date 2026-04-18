Mehmetçiğe ''artırılmış gerçeklik'' desteği! ATOK sahada kusursuz performans sergiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zorlu harekat koşullarında icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı kapsamındaki operasyon senaryoları tamamlandı.

Tatbikatta kullanılan ATOK, sahadaki performansı ve operasyonel katkılarıyla dikkat çekici güç çarpanı olduğunu ortaya koydu.

Gelişmiş teknolojik kabiliyetlere sahip sistem, komuta kontrol unsurlarının birlikte kullanılabilirliğini sağlayarak sahadaki birliklerin durumsal farkındalıklarını artırdı. Sistem sayesinde yakın hava desteğinin hızlı, doğru ve güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlandı.

ATOK üzerinden sağlanan gerçek zamanlı veri akışı ile hedef tespiti, angajman kararları ve ateş destek süreçleri başarılı şekilde koordine edildi. Görev etkinliğinin en üst seviyeye çıkarıldığı tatbikatta dost unsurların korunmasına yönelik önemli operasyonel üstünlük sağlandı. Sistemin tatbikat süresince sergilediği performans, yetkililer tarafından takdirle karşılandı.

- ATOK'UN TEKNİK KABİLİYETLERİ SAHADA DOĞRULANDI

BİTES tarafından geliştirilen ATOK, taşınabilir ve giyilebilir entegre teknoloji altyapısıyla askeri birliklerin durumsal farkındalığını artıran modüler sistem olarak öne çıkıyor. Mobil akıllı cihazlar ve kablosuz sensörlerden oluşan sistem, operasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor.

ATOK'un sunduğu kabiliyetlerin arasında açık ve kapalı ağ haberleşme altyapısı, video konferans, sesli haberleşme, tim içi mesajlaşma ve dosya paylaşımı yer alıyor.

Sistem, ayrıca komuta kontrol merkezi ile anlık görüntü, ses ve veri paylaşımı yapılmasına imkan tanıyor. Dost birlik takibi, GPS sinyali bulunmayan ortamlarda sensörler üzerinden konum tespiti, personelin anlık sağlık durumunun sensörlerle izlenmesi ve artırılmış gerçeklik destekli taktik saha ekranı da ATOK'un öne çıkan yetenekleri arasında bulunuyor.

Bu özellikleriyle ATOK, yalnızca bir operasyon destek aracı olmanın ötesinde sahada entegre çalışan bütüncül istihbarat ve karar destek sistemi olarak görev yapıyor.

- "ATOK, SON DERECE KRİTİK BİR PLATFORM OLDU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİTES Savunma Genel Müdürü Yıldırım Azizoğlu, tatbikatın, geliştirdikleri teknolojilerin gerçek operasyon koşullarında test edilmesi açısından kritik bir platform olduğunu belirtti.

Azizoğlu, ATOK'un sahada gösterdiği başarının sadece ürün performansını değil şirketin ulaştığı teknolojik olgunluk seviyesini de gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçek harekat senaryolarında gerçekleştirilen bu tatbikatlardan başarıyla çıkmak, geliştirdiğimiz çözümlerin sahada karşılık bulduğunu açık şekilde göstermektedir. Türk savunma sanayisinin sahip olduğu güçlü ekosistem ve vizyon, bizim için en önemli itici güçlerden biridir. BİTES olarak, teknolojimizi sadece geliştiren değil sahada doğrulayan ve operasyonel değere dönüştüren bir yaklaşım benimsiyoruz."