Mehmetçiğe büyük avantaj sağlayacak! Kritik görev üstlenecek BOYGA sahaya çıkıyor

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA'nın testleri başarıyla tamamladığını duyurdu.
Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 23, 2022
Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA #BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun.@STMDefence@MKEgovtr pic.twitter.com/N87vNXmaI7
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen BOYGA projesi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından hayata geçirildi. Platformun mühimmat entegrasyonu ise Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından gerçekleştirildi.
Sabit ve döner kanatlı, mini vurucu İHA sistemleri, keşif ve gözetleme amaçlı insansız sistemler alanında çalışmalar yürüten STM, BOYGA ile ürün gamına yeni bir oyuncu daha kazandırdı.
Maksimum kalkış ağırlığı 15,6 kilogram olan BOYGA, 1 adet 81 mm havan mühimmatı ile 35 dakika boyunca havada kalabiliyor. Uçuş irtifası en fazla bin 500 metreye kadar çıkabilen BOYGA'nın sahada çok kritik görevlerde önemli işlere imza atması bekleniyor.
BOYGA, 81 mm havan mühimmatı faydalı yüküne sahip insansız hava aracı sistemidir. 81 mm havan mühimmatı,
BOYGA hava aracı salan mekanizmasına göre uyumlandırılmıştır. BOYGA hava aracı, Yer Kontrol İstasyonu
vasıtasıyla planlanan görev dâhilinde 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması
sayesinde hedef üzerine bırakabilir.
Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.
Mekanik Özellikler ve Performans
Boyutlar 800x800x500 mm
Diyagonal Uzunluk 1.150 mm
Ağırlık (Mühimmat olmadan) 15 kg
Kalkış ağırlığı 17 kg
Havada kalma süresi 30 dakika (1 adet mühimmat ile)
Maksimum Uçuş İrtifası 1,500 m AGL
Maksimum Seyrüsefer Hızı 20 m/s
Maksimum Rüzgâr Hızı Dayanımı 10 m/s