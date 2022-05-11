Mehmetçiğin vurucu gücü! Türk PANTER 'i ayaklanıyor

TSK envanterindeki MKE AŞ üretimi PANTER obüslerinin kamyona monte edilmesi için, sözleşme imzalandı. ASELSAN'ın 2021 Faaliyet Raporunda, sözleşmenin ayrıntılarına yer verildi.

Sözleşme kapsamında 155mm PANTER obüsleri, yeni yetenekler kazanacak ve 8×8 taktik tekerlekli bir araca monte edilerek mobil hale gelecek.

PANTER obüs sistemi, geliştirilmiş bir servo sistem, elektronik üniteler, bir hidrolik sistem ve kullanıcı arayüzü ile dijital iletişim sistemlerine sahip olacak. ASELSAN, yeni PANTER tekerlekli obüs sisteminin balistik hesaplama yazılımına ve atışların ilk hızını kontrol etme yeteneğine sahip olacağını söylüyor.

Kamyona monteli Panter obüs sistemleri, çekili obüs versiyonlarına göre kısa bekleme süreleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle at-uzaklaş görevlerinde önemli bir üstünlük sağlayacak.

Yeni PANTER'le birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, obüs envanterinin önemli bir bölümünü yenileyeceği belirtiliyor.

Türkiye ayrıca yerli imkanlarla geliştirdiği, kundağı motorlu bir topçu sistemi olan T-155 Fırtına obüsleri çalışmalarını sürdürüyor.

T-155 PANTER OBÜSÜ

T-155 PANTER obüsü, Türkiye'nin geliştirdiği ve seri üretimine 2000 yılında başlanan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen 155mm, namlusu kendinden tahrikli bir obüs sistemidir.

Obüslerin tasarımı 1990 yılına dayanmaktadır. 2000 yılında Panter obüsünün seri üretimine başlanmış ve 2002 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Türk ordusunun yanı sıra, Pakistan ordusu tarafından da kullanılmaktadır.

PANTER obüsü, çekili bir obüs sistemidir. Şu ana kadar yaklaşık 340 adet üretildi. Altı kişilik bir mürettebat kullanılıyor. 18 ton ağırlığında ve 11.60 metre uzunluğunda.

Silah mühimmatı 155 mm/52 kalibredir ve NATO standartlarına göre geliştirilmiştir ve M107, M549A1 (RAP) ve ERFB / Base Bleed topçu mühimmatı fırlatır.

Mühimmatın türüne bağlı olarak, operasyonel menzil de 18 ila 40 km arasında değişir.