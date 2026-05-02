Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, farklı yeteneklere sahip insansız hava araçları (İHA) SAHA 2026'da tanıtılacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İHA'lara yönelik çalışmaları kapsamında 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU C75 Kargo İHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine kazandıran DASAL, ürünü bu kez "sahada kendini kanıtlamış" olarak vitrine çıkaracak. PUHU C75 Kargo İHA, envantere giriş sonrasında muharebe sahası koşulları ve zorlu çevresel şartlar altında başarılı sınav verdi.

Çevik ve güçlü tasarımı ile modüler yapısı sayesinde hem sivil hem de askeri alanlarda zorlu görevleri yerine getirebilen PUHU C75, yedekli uçuş kritik aviyonik mimarisiyle güvenli ve kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevresel koşullarda görev yapabilecek şekilde geliştirilen sistem, kritik lojistik ihtiyaçların sahada etkin şekilde karşılanmasına katkı sağlıyor.

Elektronik harp koşullarına dayanıklı yapısı ve tamamen otonom uçuş kabiliyetiyle PUHU C75, gece ve gündüz görev icra ederek ulaşımın güç olduğu bölgelerde kritik lojistik ihtiyaçların hızlı ve güvenli şekilde taşınmasına imkan sağlıyor. Zorlu arazi koşullarında personel riskini azaltan sistem, özellikle kara ulaşımının sınırlı, riskli veya zaman açısından yetersiz kaldığı görevlerde operasyonel sürekliliğe katkı sunuyor.

Çeşitli faydalı yükleri taşıyabilen PUHU C75, doğal afetler ve acil durum senaryolarında ulaşımın zor, riskli veya zaman açısından kritik olduğu bölgelere sağlık malzemesi, gıda, arama-kurtarma ekipmanı, askeri teçhizat ve diğer temel ihtiyaçların hızlı şekilde ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Nakliye ve arama-kurtarma faaliyetlerini destekleyecek şekilde tasarlanan sistem, özellikle kara ulaşımının kesintiye uğradığı veya coğrafi koşulların erişimi güçleştirdiği sahalarda, kritik lojistik ihtiyaçların güvenli ve etkin biçimde karşılanmasına imkan veriyor. Bu çok yönlü özellikleriyle PUHU C75, tek bir platform üzerinde farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilirken, bakım ve onarım süreçlerinde de verimlilik ve tasarruf sağlıyor.

DASAL, PUHU C75'deki kazanımlar, gelişen teknolojiler ve farklı kullanıcıların daha fazla yük taşıma ve artırılmış menzil konusundaki ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çabaların sonunda ortaya çıkan PUHU C100, 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi, uzun menzil ve yüksek yatay hızı ile sahada kritik lojistik ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirildi.

Yeni Nesil Döner Kanatlı Kargo İHA sistemi, otonom görev planlama ve optimum rota belirleme yetenekleri sayesinde, kritik malzemeleri hedef bölgeye iniş yapmadan otomatik kanca ünitesiyle bırakabiliyor. İstenildiği takdirde farklı üs bölgelerine iniş yaparak burada tekrar göreve hazır hale getirilebiliyor. Hızlı şarj sistemi ve akıllı batarya yazılımı ile kesintisiz görev sürekliliği sağlarken, gelişmiş uçuş ve yük kontrol sistemleriyle operasyonel verimliliği artırıyor.

Toplam kalkış ağırlığı 360 kilogram olan PUHU C100, azami saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Sistem, tek yönlü görevlerde 30 kilometreye kadar, üs bölgesine geri dönüş gerektiren görevlerde ise 15 kilometreye kadar görev menzili sağlayabiliyor.