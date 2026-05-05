Menzili 1000 kilometreyi aşıyor! KUZGUN, SAHA'ya adımını attı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Milli imkanlarla geliştirilen sistem, 1000 kilometrenin üzerindeki uçuş menzili, 6 saate varan havada kalış süresi, 200 kilogram kalkış ağırlığıyla dikkati çekerken 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunuyor.

Yüksek patlayıcı harp başlığı, düşük radar izi ve yüksek infilak gücü sayesinde stratejik hedeflere karşı yüksek etki oluşturması hedeflenen KUZGUN, önceden tanımlanmış rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tam otonom uçuş icra edebiliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KUZGUN'un tanıtımında yaptığı konuşmada, son dönemde savaş sahalarında uzun menzilli, yüksek taşıma kapasitesine sahip ve daha etkin görev icra edebilecek mühimmatlara ihtiyacın belirgin şekilde arttığını ifade etti.

KARGU ile başlayan teknoloji geliştirme çalışmalarının yeni ürünler ve kabiliyetlerle sürekli ilerlediğini belirten Güleryüz, bu sürecin daha gelişmiş bir versiyonu olan KUZGUN'a ilişkin şunları söyledi:

"STM, özellikle askeri denizcilik olmak üzere, ülkemizin ileri mühendislik gerektiren birçok alanında, çok farklı alanlarda ürünler çıkartıyor. Bunların en önemlilerinden biri de aslında taktik İHA sistemleri. STM olarak özellikle otonomi konusunda 2018'de envantere soktuğumuz KARGU ile başlayan teknoloji geliştirme çalışmalarımız, sürekli adım adım yeni ürünlerle, yeni yetkiliklerle devam ediyor. Hepimiz farkındayız, aslında son dönemlerde savaş sahasında gerçekten uzun menzilli, oldukça yüksek kapasitede mühimmat taşıyabilecek, 1000 kilometrenin üzerine çıkabilecek ve çok daha etkin olabilecek mühimmat ihtiyaçları da var. İnşallah KUZGUN ile beraber başta silahlı kuvvetlerimiz, sonrasında dost ve müttefik ülkeler için ileride savaş alanında oyun değiştirici, oldukça maliyeti etkin ve bir taraftan da son derece etkili bir ürün çıkmış olacak. STM'nin hem tasarım gücü hem de milli mühendislik gücüyle ve mümkün olduğu kadar da ekosistemimizde bulunan firmalarla işbirliği yaparak yerli ve milli ürünleri bu ürün bünyesinde de kullanarak bir ürünü ortaya çıkarttık. Hayırlı olsun diyorum."

- KUZGUN, PİST ALTYAPISINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Bu arada, STM'den yapılan yazılı açıklamada verilen bilgiye göre KUZGUN, milli yazılımlarla donatılmış altyapısı, elektronik harbe dayanıklı seyrüsefer sistemi ve alçak irtifa uçuş kabiliyetiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle görev icra edebilecek şekilde tasarlandı.

Modern harp sahasında "sessiz ama etkili" bir güç çarpanı olarak konumlandırılan sistem, özellikle sınır ötesi operasyonlar ile düşman hatlarının gerisindeki kritik hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Aerodinamik yapısı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunan KUZGUN, pist altyapısına ihtiyaç duymadan mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, sahada operasyonel esnekliği artıran unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma ortamlarına karşı optimize edilen sistem, karıştırmaya dayanıklı seyrüsefer mimarisi ve GNSS destekli hassas koordinat dalışı kabiliyetiyle hedeflerine yüksek isabet oranıyla ulaşmayı hedefliyor.