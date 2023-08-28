Mermiyi bile ithal eden Türkiye'den şimdiki Türkiye'ye... Artık dünyaya gönderiyoruz

Türkiye'nin yıllık en büyük ateşli silah ihracatını yapan CANiK, Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelerine tabancalarını, uçaksavarlarını, toplarını, atış kontrol sistemlerini ihraç ediyor.

"YURTTA SULH CİHANDA SULH' İLKESİ ÖNCÜ OLMUŞTUR"

30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik Türk savunma sanayisinin dünü ve bugününü değerlendiren CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Atatürk'ün bizlere yıllardır hep öne çıkarılarak söylenen bir sözü vardır ve bu herkesin bir asırdır benimsediği bir sözdür; 'Yurtta sulh cihanda sulh'. Bu da Türk gençliğinde ve şimdiye kadar ki Türk eğitim sisteminde esas alınan bir ilke olarak önemini korumuştur. Atatürk bir sulh yani barış adamıydı. Ancak barışın sağlanması için dünyada savunma sanayiinde güçlü bir konumda olmak gerektiğini de biliyordu. Bu yüzden de yaptığı yatırımlarda sanayinin her bir koluna odaklanarak ilerlemiştir. 1923'ten 1938'e kadar Atatürk'ün bilfiil başında olduğu ve direktifleriyle yapılan yatırımlara bakalım: Mesela Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, şeker yoktur, şeker fabrikaları yaptırmıştır. İnsanların üzerine giyecek ceket ve gömleği yoktur, Sümerbank'ı, Sümer Bez Fabrikalarını kurmuştur. Türkiye'nin petrolü yok ama kaynağa, madenlere ihtiyacı vardır, Eti müesseselerini kurmuştur. Amma velakin bütün bunların en üstünde Atatürk silah fabrikaları kurmuştur. 1. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan ve savaş yatırımı yapması yasaklanan Almanlara, 'Gelin Savunma Sanayii savaş silahlarını Türkiye'de yapalım' demiştir. Onun ardından, Kırıkkale, Eskişehir, Ankara ve Kayseri'de silah fabrikaları kurulmaya başlanmıştır. Ama sadece silah değil, tayyareler, zırhlı araçlar da üretilmiş, mühimmat fabrikaları da açılmıştır" şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İLE BİRLİKTE CİDDİ BİR İVME KAZANDI

Atatürk'ün kıvılcımını yaktığı bu ateşin, 1985 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte yeni bir forma ulaşarak ciddi bir ivme kazandığını belirten Zafer Aral, "Savunma Sanayimiz, 2000'li yılların başından itibaren son 20 yıllık süreçte Türkiye'nin hayata geçirdiği mevcut teşvikler, destekler ve stratejik önceliklerle önemli bir boyuta ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelerle birlikte, bugün, tıpkı kartopu gibi büyüyen ve dünyada söz sahibi olan bir Türk Savunma Sanayisi'nden bahsedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN YERLİ VE MİLLİLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

"Millet olarak yaşama ve ırkınızı devam ettirme şansı, mevcut olan silah gücüyle ölçülüyor. Yoksa yoksunuz, varsa bir şey ifade edebiliyorsunuz" diyen Zafer Aral, şunları söyledi: "Atatürk her ne kadar barış insanı olarak silahlanma ve savaş araçlarına sahip olma zaruretini sesli dile getirmemiş olsa da, yaptığı en büyük yatırımlar yine savunma sanayii alanında olmuştur. Atatürk, bugün Türk savunma sanayiinin geldiği konumu, koyduğu hedeflerle gelecekte yer alacağı ve global dünyada sahip olacağı gücü görseydi, kesinlikle çok mutlu olurdu. Onun ortaya koyduğu hedefi Türkiye bugün muazzam bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor, savunma sanayisinde yerli ve milli yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda kullanacak mermiyi bulamayan ve ithal eden Türkiye, bugün silah sektöründe Dünyada, CANiK'in olduğu gibi diğer alanlarda da sektör paydaşlarımızla birlikte öncü konuma ulaşmayı başarmıştır."