Mesaj Moskova'ya mı? Müttefikinin yanı başında tanklar ve roketler böyle ateşlendi

star.com.tr 22 Aralık 2020 Salı 10:53 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 10:53

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Pazar günü yaptığı açıklamada, NATO askeri bloğu üyelerinin, Moskova'nın en yakın müttefiklerinden biri olan Belarus ile sınır hattına sadece 8 kilometre uzaklıkta bir dizi tank ve roket testi gerçekleştirdiğini duyurdu.



Zor bir dönemden geçen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, artan siyasi gerginlikler ve Avrupa çapında yükselen koronavirüs rakamları nedeniyle sınırın Ekim ayında kapatılmasını emretmişti.

Vilnius tarafından yayınlanan tatbikat görüntüleri, omuzdan fırlatılan roketler ve gelişmiş Leopard-2 savaş tanklarını ateşleyen askerleri sınırdan karşıya bakarken gösteriyor.

Tatbikatlara Alman, Hollanda ve Norveç askerlerinin de katıldığı belirtildi.

Tatbikatlar, Litvanya savunma bakanlığının Amerikan kuvvetlerinin ülkeye bir NATO rotasyonu kapsamında konuşlandırıldığını açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Ordunun İkinci Taburu, Abrams tankları, zırhlı savaş araçları ve diğer ağır ekipmanlarla birlikte Litvanya'daki eğitim alanlarına transfer edildi.

Ülkenin Ulusal Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas gazetecilere verdiği demeçte, "ABD, bölgedeki savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesine katkısı vazgeçilmez olan ana transatlantik müttefikimizdir." dedi.

Ancak kasım ayında, Romanya'da ABD öncülüğünde yapılan tatbikatlarda, Rusya'nın 'Kırım Yarımadası'nı vurma potansiyeline sahip' dediği bir füze, Karadeniz'e ateşlendi.

Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı, tatbikatlar ve fırlatılan füze ile ilgili, 'Kırım'a karşı provokasyonlar daha sık görülmeye başlanmıştır. Ne yazık ki, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası durumun daha da kötüleştiğine tanık oluyoruz. Ve Kırım konusu, bu tür provokasyonların tırmanması için uygun bir neden." ifadelerini kullandı.

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