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Savunma

Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başka ülkede olsaydı yer yerinden oynamıştı

Hedef KIZILELMA Belgeseli 'ne katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, alanda bulunan Star Gazetesi ekibine konuştu. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA hakkında açıklamada bulunan Mete Yarar, 'Normal insanlı bir savaş uçağı uçurmadan biz insansızını uçurduk. Bu hikaye çok değerli başka bir ülkede olsaydı yemin ediyorum yer yerinden oynamıştı.' dedi.

Star Gazetesi10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başka ülkede olsaydı yer yerinden oynamıştı
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Türkiye'nin milli gururu Bayraktar KIZILELMA'nın belgeseline katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, alanda bulunan Star Gazetesi ekibinden İçerik Editörü Gülsüm Senanur Demir'in sorularını cevapladı.

METE YARAR: BAŞKA ÜLKEDE OLSAYDI YER YERİNDEN OYNAMIŞTI

Bayraktar KIZILELMA hakkında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Şöyle söyleyeyim beni tanıyanlar bilirler insan hikayesine çok dikkat ederim üründen çok onun hikayesi benim için çok daha anlamlıdır yani yol hikayesi bu sonuçta KIZILELMA'nın yapılışı aslında bir yol hikayesi aslında savunma sanayiinde hikayesiyle örtüştü niye?" dedi.

KIZILELMA'nın çok değerli bir hikayesi olduğunu söyleyen Yarar, "Aslında Türkiye'nin ilk uçurduğu jet motorlu bir savaş uçağı KIZILELMA bir de üstüne üstelik insansız. Normal insanlı bir savaş uçağı uçurmadan biz insansızını uçurduk. Bu hikaye çok değerli başka bir ülkede olsaydı yemin ediyorum yer yerinden oynamıştı. Ama biz ancak belgeselini seyrediyoruz bu belgeseller tarihe not düştüğünde daha iyiler ki yıllarda nasıl zorlu süreçlerden geçtiğini gençler öğrensin. Ben o yüzden çok değer veriyorum yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

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