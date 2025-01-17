Türkiye satın almayı planladığı 40 adet "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının yanında Meteor füzelerinin satışı için de görüşmelerini sürdürüyor.

Sözkonusu görüşmeyi yakından takip eden Yunan basını, Atina hükümetinin Meteor füzelerinin Türkiye'ye satılmasını engellemek için Fransa'ya baskı yaptığını yazdı.

Haberde, "İngiltere de bir yandan Türkiye ile Eurofighter anlaşmasının başarıyla tamamlanmasını isterken, bir yandan da Fransa'ya Meteor füzesinin Ankara'ya satışına "yeşil ışık" yakması konusunda baskı yapıyor" denildi.

Eurofighter uçaklarıyla uyumlu olan ve hava üstünlüğünü sağlamada kritik rol oynayan mühimmatlar, özellikle Meteor füzelerinin bu anlaşmanın anahtar unsurlarından biri haline geldiği ifade edildi.

Yunan basını Meteor füzelerinin Türkiye'ye verilmesi durumunda Yunanistan'ın havada önemli bir avantajı kaybedeceğini dile getirdi.

F-35, Rafale, Eurofighter ve İsveç yapımı Gripen-Saab uçaklarının kullanımına uygun olan Meteor füzeleri, F-16'larda kullanılamıyor.

Meteor füzelerinin yerli versiyonu olan ve TÜBİTAK SAGE ile Millî Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği ile proje aşamasına geçilen "Gökhan" füzesinin ilk görüntüsü yayınlandı.

Gökhan özellikle havadan havaya saldırı konusunda geliştirilen ve hava araçlarının savunmasında kullanılması düşünülen bir savunma sanayii ürünü olarak ön plana çıkıyor.

TÜBİTAK resmî sitesinde Gökhan ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:" Bu proje ile; hava üstünlüğünün tesis edilmesi, yüksek değerli hava araçlarının korunması ve taarruz uçaklarının kendi savunmalarını yaparak bekaya katkıda bulunabilmesi için çeşitli hava unsurlarının uzun menzilden gerçekleştirilecek bir angajman ile etkisiz hâle getirilmesini sağlayacak millî olarak geliştirilecek görüş ötesi ramjet motorlu hava-hava füze sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Gökhan ile birlikte Türkiye NATO içerisinde ramjet motorlu hava-hava füzesi üretebilen ülkeler arasına dâhil olacak.

Ocak 2021'de Yunanistan Fransa ile 18 adet Rafale savaş uçağı ve diğer hizmetlerin satın alınması konusunda 2.5 milyar Euro değerindeki anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 400 milyon Euro bedelle çok sayıda Meteor hava-hava füzesi (BVRAAM) tedarik edilmesine de karar verildi.