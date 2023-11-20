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Savunma

Metina'da Alpin sürprizi! Bir ilk oldu

İnsansız helikopter Alpin'in TSK'da aktif olarak kullanılmasına başlandı. Daha önce 2021 yılındaki orman yangınlarında havalanan Alpin, ilk kez askeri bir görevde kullanıldı. Alpin'le Irak'ın kuzeyindeki Metina'da bulunan askeri üsse cephane ve yemek taşındı.

Yeni Şafak20 Kasım 2023 Pazartesi 08:16 - Güncelleme:
Metina'da Alpin sürprizi! Bir ilk oldu
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Alpin ile Irak'ın kuzeyindeki Metina'da yer alan askeri üsse cephane ve yemek taşındı. Güvenlik kaynakları bir Sikorsky S-70'nin Hakkari'den Metina'ya 240 litre yakıt harcadığını, Alpin'in bu konuda önemli avantaj sağladığı bilgisini verdi. Helikopterlerin ikmal sırasında isabet alma riski de bulunuyor.

TSK ve MİT, terörle mücadelede önemli bir aşamaya geçti. İHA/SİHA'ların ardından bu kez insansız helikopter kullanılmaya başlandı. "Alpin" adlı insansız helikopter, test aşamasının ardından ilk görevine çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İnsansız helikopter, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina'daki bir üs bölgesine cephane ve yemek götürdü. Kış gibi ağır hava şartlarının yaşandığı dönemde üs bölgelerine inmek, her zaman risk taşıyor. Alpin ile bu soruna çözüm bulundu. İnsansız helikopterin hedef konuma seri şekilde gitmesiyle, terörle mücadelede önemli bir eşik aşıldı.

KIŞ ŞARTLARI ETKİLEMİYOR

Bir Sikorsky S-70 helikopterinin Hakkari'dan Metina'ya yaklaşık 240 litre yakıt harcayacağı bilgisini veren güvenlik kaynakları, helikopterin ikmal esnasında isabet alma riskine de dikkat çekti. Can güvenliğinin önde tutulduğu, tim alma/atma hariç bütün işlemlerin Alpin insansız helikopter sayesinde gerçekleştirilebileceğinin altı çizildi. İnsansız helikopter Alpin'in sağlayacağı en büyük fayda ise Irak'ın kuzeyinde sert geçen kış aylarında hava koşullarından etkilenmeden üs bölgelerine ikmal gerçekleştirebilecek olması.

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