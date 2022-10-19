MFI-395 Super Mushshak Türkiye'de! T-41 ve SF-260'ın yerine geçecek

Türkiye, savaş uçağı pilotlarının eğitiminde kullanılacak olan 52 adet MFI-395 Super Mushshak uçağını Pakistan'dan almak için sözleşme imzalamıştı.



AKINCI ÜSSÜNDE GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin Pakistan'dan alacağı Super Mushshak eğitim uçaklarıın ilk teslimatı gerçekleşti. En az iki Süper Mushshak'ın Akıncı hava üssündeki Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde test uçuşu yaptığı belirtildi.

T-41 VE SF-260 UÇAKLARININ YERİNE GEÇECEK

Uçağın TUSAŞ tesislerinde entegrasyon testinden geçtiği belirtildi. Pilotların başlangıç eğitimlerinde kullanılan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alacak Super Mushshak Başlangıç Eğitimi Uçağı ile eğitim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra başta akrobasi olmak üzere ilave özelliklerle eğitim kalite ve kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Pilotların Super Mushshak'tan sonraki geçecekleri uçaklar ise HÜRKUŞ-B ve KT-1 Temel Eğitim Uçakları olacak.

Türkiye'nin toplam 52 adet uçağı 2022 sonuna kadar teslim alması planlanıyor.

10'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

1970'li yıllarda İsveç'te havacılık firması olan Saab tarafından tasarlanan ve sonrasında dizayn ve üretim hakları Pakistan'a satılan tek motorlu eğitim uçağı Super Mushshak 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi.

Super Mushshak'ın ihraç edildiği ülkeler arasında Azerbaycan da yer alıyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde temel uçuş eğitiminde kullanılacak olan Super Mushshak uçaklarından 10 adet sipariş verilmişti. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde görev yapmak için eğitim alan askeri pilotlar 2019 yılı eğitim planlaması kapsamında uçuş eğitimlerine Super Mushshak uçakları ile Nisan 2019'da başlamıştı.

Star Gazetesi