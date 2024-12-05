Geçtiğimiz günlerde Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA satın alan Hırvatistan, 2021'de imzalanan 960 milyon dolarlık 12 adet Rafale savaş uçağı anlaşması kapsamında 7. jeti teslim aldı. Envanterinde bulunan MİG-21 uçaklarını emekliye ayırarak veda eden Hırvatistan Hava Kuvvetleri, Rafale jetlerini tercih etti. Rafale filosunu tamamlayana kadar Hırvat Hava Kuvvetlerinin hava koruyuculuğunu Eurofighter Typhoon'lar ve Saab Gripen'lar yapacak.

BAYRAKTAR TB2 SİHA ALAN ÜLKEDEN RAFALE HAMLESİ! ESKİYEN UÇAKLARI EMEKLİYE AYIRDILAR

Hırvat Hava Kuvvetleri, 2021'de imzalanan askeri anlaşma kapsamında Fransa'dan 12 adet ikinci el Rafale savaş uçağından yedincisini teslim aldı. Fransız Dassault yapımı platformun Hırvatistan'a teslimatları devam edecek ve gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar her ay bir ünite sevk edilecek.

Hırvatistan'ın güvenliği ve yeni Rafale jeti teslimatı için kararlılık mesajı veren Hırvat Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Michael Križanec, "Planlarımızdan ve koyduğumuz hedeflerden bir milimetre bile sapmıyoruz, bu da tüm projenin başarısına olan güvenimizi daha da artırıyor. Bu, Hırvat Hava Kuvvetleri ve Hırvat güvenliği için bir başka önemli an, bu da gelecekteki tüm zorluklarla yüzleşme kararlılığımızı ve hazırlığımızı açıkça gösteriyor. Bu başarıya katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz." dedi.

2021'DE AÇIKLAMIŞLARDI

Hırvatistan, 2021'de Amerikan ve İsrail yapımı F-16 Fighting Falcon'ların yanı sıra İsveç yapımı Jas 39 Gripen'ler yerine Fransız Rafale'leri tercih edeceğini açıklamıştı. İki yıl sonra ilk uçaklar Mont-de-Marsan Hava Üssü'ne ulaştı ve bunu Nisan ayına kadar beş uçak daha izledi. Proje kapsamında filonun yanı sıra, ilgili ekipman, eğitim ve yedek parça temini de üç yıl boyunca gerçekleştirilecek.

6 ADET BAYRAKTAR TB2 SİHA SATIN ALDILAR

Hırvatistan 15 Kasım 2024'te 86 milyon avro bedelle 6 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alarak envanterine güçlendirmişti. Bayraktar TB2'lerin teslimatı ve Hırvat ordusuna katacağı güç hakkında konuşan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anušić, "Hırvat Ordusuna, çok amaçlı savaş uçaklarının satın alınmasıyla başlayan ve Bayraktar TB2 SİHA, en modern Leopard 2 A8 tankları ve güçlü HIMARS füze sisteminin satın alınmasıyla devam eden, daha önce hiç olmadığı kadar büyük, hatta tarihi yatırımlar yapılıyor. Bizim doktrinimiz caydırıcılıktır ve donanımlı, güçlü, modern Hırvat ordusuyla, dünya ve Avrupa'daki bozulmuş güvenlik durumu koşullarında Hırvat toprak bütünlüğünü tehdit etme niyetinde olan herkesi caydıracağız. " ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın Rafale jetlerini teslim alamaya devam ettiğini gündemine alan ABD merkezli The Defense Post bir haberinde söz konusu jetler hakkında teknik bilgilere yer verdi.

The Defense Post haberinde şu ifadeleri kullandı;

"Rafale, kanat açıklığı 48 metre (157 fit) olan 15 metre (49 fit) uzunluğunda bir uçaktır. Otomatik toplar, havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve nükleer füzelerle donatılabilir. Uçağın aviyonikleri arasında elektronik harp sistemi, radar ve uzun menzilli kızılötesi arama ve izleme çözümü yer alıyor.

Rafale, Mach 1.8 (2.223 kilometre/saat) azami hız, 15.835 metre (51.952 fit) servis tavanı ve 3.700 kilometre (2.299 mil) menzil sağlayan ikiz Snecma M88 turbofan motorlarıyla donatılmıştır."

Star Gazetesi

Bir NATO ülkesinin daha envanterine girdi! Bayraktar TB2 için tarihi anlaşma

24 adet Rafale jeti satın alacaklar

Petrole karşılık 12 adet Rafale jeti