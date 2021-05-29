MiG-21'leri emekli ediyorlar! 1.22 milyar dolarlık anlaşma

29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:20 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:20

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, ülkesinin Fransa'dan 12 tane Dassault Rafale savaş uçağı satın alacağını söyledi. Başbakan Plenkoviç, 1.22 milyar dolar değerindeki satış anlaşmasının, Hırvatistan hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla yapılacağını bildirdi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Modası geçmiş ve sadece çok az bir kısmı faal olan, eski Yugoslavya döneminden kalma Rus yapımı MiG-21 filosunun yenilenmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Plenkoviç, MiG-21 jetlerinin ömrünün 2024'te sona erdiğini söyledi.

RUS YAPIMI JETLERDEN OLUŞAN FİLOSU VAR

2009'da NATO, 2013'te ise Avrupa Birliği'ne katılan Hırvatistan'ın, halihazırda eski Yugoslavya döneminden kalma Rus yapımı MiG-21 savaş uçaklarından oluşan bir filosu bulunuyor.