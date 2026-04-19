  • MiG-29 savaş uçakları rafa kalktı! F-16 savaş uçakları resmen geldi
Avrupa ülkesi, dünyada artan çatışmalardan savaş uçağı stokunu yenilemek için önemli bir adım attı. ABD yapımı F-16 savaş uçakları için yaşanan son dakika gelişmesine göre, eskiyen MiG-29 savaş uçaklarının yerine F-16 savaş uçakları alındı. İşte ayrıntılar...

MEHMET SELVİTOP19 Nisan 2026 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Savunma sanayiinde stratejik hamlelerini sürdüren Slovakya, ABD ile imzaladığı anlaşma kapsamında sipariş ettiği F-16 savaş uçaklarının tamamını teslim aldı. Lockheed Martin tarafından üretilen son uçakların teslimatıyla birlikte, Slovak Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde kritik bir aşama geride bırakıldı.

MİG-29'LARIN YERİNE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI ALINDI

Slovakya, uzun süredir beklenen savunma takviyesinde sona ulaştı. ABD merkezli havacılık devi Lockheed Martin, Slovakya'nın sipariş ettiği F-16 Block 70 tipi savaş uçaklarının sonuncusunu ABD'deki bir hava üssünde gerçekleştirilen törenle teslim etti. TASR ajansının aktardığı bilgilere göre, sipariş edilen tüm filonun tamamlanmasıyla Slovakya'nın hava sahası savunma kapasitesi büyük bir güç kazandı.

Slovak yetkililer, teslimatın ardından yaptığı açıklamada sadece uçaklara sahip olmanın yeterli olmadığını, bu gelişmiş teknolojiyi etkin kullanmanın da hayati önem taşıdığını vurguladı. ABD'nin Tucson kentinde devam eden pilot ve yer ekibi eğitimlerinin, filonun tam kapasiteyle devreye girmesi için kilit rol oynadığı belirtildi. Eğitim süreçleri tamamlanan F-16 savaş uçakları, kademeli olarak Slovakya'daki üslerine intikal edecek.

Sovyet döneminden kalma MiG-29 uçaklarını emekliye ayıran Slovakya, yeni nesil F-16 savaş uçakları ile NATO standartlarına tam uyumlu bir savunma yapısına kavuşmayı hedefliyor. Bölgedeki mevcut güvenlik konjonktüründe hava sahasını müttefiklerinin desteğiyle koruyan Slovakya, bu teslimatla birlikte kendi egemen hava sahasını tam bağımsız bir şekilde savunmaya bir adım daha yaklaştı.

Öte yandan Slovakya'nın, artan savunma ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz Şubat ayında dört adet daha F-16 savaş uçağı satın almak için ABD ile görüşmelere başladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.