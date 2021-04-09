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Savunma

MiG-35'lere 'yapay zeka' pilot yardımcısı

Rus MiG-35 savaş uçağı, pilotun çeşitli durumlarda karar vermesine yardımcı olacak yapay zeka unsurlarına sahip yeni bir sistemle donatılıyor.

star.com.tr09 Nisan 2021 Cuma 11:17 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 11:17
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MiG şirketinin (Rostec yan kuruluşu) Basın Servisi, pilotun çeşitli durumlarda karar vermesine yardımcı olacak yapay zeka sisteminin MiG-35'lere entegre edileceğini açıkladı.

Şirketin TASS'a yaptığı açıklamada, pilotun çeşitli durumlarda karar vermesine yardımcı olan yapay zeka unsurlarına sahip bir sisteminin yanı sıra, zorlu hava koşullarında görmesine olanak tanıyan entegre bir görme sisteminin de uçağa dahil edileceği belirtildi.

MiG-35, MiG-29K/KUB ve MiG-29M/M2 uçaklarının geliştirilmiş en yeni nesil 4++ nesil çok amaçlı avcı uçağıdır.

Uçuş testlerinin başlaması ve uçağın uluslararası tanıtımı Ocak 2017'de gerçekleşti. Aynı yılın aralık ayında fabrika testleri tamamlandı.

Uçak, yoğun ve kademeli bir düşman hava savunma sisteminde, yüksek yoğunluklu silahlı çatışma bölgelerinde görev yapacak şekilde tasarlandı.

star.com.tr

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