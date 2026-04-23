Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiindeki yerli ve milli üretim hamlesine bir yenisini daha ekledi.

Kurum, geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak "ENFAL-17" ismini verdi. Mühimmatın isimlendirilmesinde temel alınan Enfâl Sûresi'nin 17. ayeti, hem tarihsel bir atıfta bulunuyor hem de kurumun yerli üretim vizyonuyla uyumlu, güçlü bir mesaj taşıyor.

İlgili ayet meali şu şekilde: "Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."

Savunma sanayii çevrelerinde, MKE'nin bu tür isimlendirme tercihlerinin, teknolojik ilerlemenin ötesinde bir "ruh" ve "aidiyet" vurgusu taşıdığı değerlendiriliyor.