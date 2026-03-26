Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda elde ettiği başarılarla dünya sahnesinde güçlü bir konuma ulaştı. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması ve kapasitesinin artırılması için üretim altyapısının Anadolu geneline yayılması gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu doğrultuda önemli açıklamalarda bulunarak savunma sanayisinin geleceğine ilişkin yol haritasını paylaştı.

SAVUNMA SANAYİSİ ANADOLU'YA YAYILACAK

Kacır, AA muhabirine, savunma sanayisinin özellikle derin teknolojilere yönelik AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğini, bunun da büyük bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

Özellikle çok adetli kitlesel ve seri üretimde, maliyet optimizasyonu ve hızlı teslimat gibi konularda iyileştirmelerin önemine dikkati çeken Kacır, Türk sanayisinin, makine ve otomotiv gibi geleneksel sektörlerde sahip olduğu tecrübeyi ve bilgi birikimini hızla savunma sanayisine aktarması gerektiğini bildirdi.

Kacır, bu süreçte tüm firmaların ortak hareket etmesinin, bilginin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasının kritik olduğuna işaret ederek, gelecek dönemde sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin böyle bir yapı oluşması için önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Kendilerinin de buna yönelik çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile birlikte hızlandıracaklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisini, Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymak, önümüzdeki dönem ortak hedefimiz olmalı. Ankara, bugün savunma sanayisinin merkezi, Marmara Bölgesi'nde bir savunma sanayi kümelenmesi oluştu. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayisini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayisi şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız."

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Kacır'ın paylaştığı çalışma için harekete geçti. Bakanlık bünyesinde standardizasyon, test belgelendirme ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu derinleştirecek ortak bir yapı devreye alınacak.

Bu kapsamda savunma sanayisinde inovasyon eksenli yeni açılımların önünü açacak teknik hazırlıklar başlatılacak.

Endüstride yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarında ise bilgi birikimini buluşturacak iyi uygulamaları karşılıklı olarak artıracak ve yeni ortaklıkları besleyecek kurumsal bir işbirliği zemini kurulacak.

SAVUNMA SANAYİSİNDE 20 MİLYAR DOLARLIK CİRO VE 185 ÜLKEYE İHRACAT

Savunma sanayisi halen 4 bini aşkın firma, 1400'den fazla proje, 100 bini aşkın doğrudan istihdam, 20 milyar doların üzerinde ciro, yüzde 80'in üzerine çıkan yerlilik oranı, 185 ülkeye ulaşan ihracat ağı ve 230 ürün çeşidine ulaşan ürün yelpazesiyle yükselen bir grafik sergiliyor.

Geçen yıl savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil, bir önceki yıla göre yüzde 48 artışla 10 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

KOBİ'LERE 50 MİLYON DOLARLIK DESTEK VE EYDEP KAPSAMINDA 1300 FİRMA DEĞERLENDİRMESİ

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 2024'te 25 ve 2025'te 37 firmaya toplam 50 milyon dolarlık KOBİ desteği sağlandı.

Firmalara, yatırım ve geliştirme faaliyetleri için kredi desteği, projeler kapsamında Savunma Sanayii Fonu kredileri ve HAB OSB altyapı kredisi de sunuluyor.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında bugüne kadar 1300 firma değerlendirmesi yapıldı, 400 firmaya nakdi destek sunuldu ve 300'ün üzerinde değerlendiriciyle güçlü bir değerlendirme kapasitesi oluşturuldu.

Yetenek Envanteri (YETEN) tarafında ise yaklaşık 9 bin yerli ürün ve 4 binden fazla firma bilgisi ekosisteme katkı sağlıyor.

Oluşan bu kapasitenin, savunma sanayisi imkanlarının Anadolu'ya yaygınlaştırılmasıyla daha üst noktalara taşınması hedefleniyor.