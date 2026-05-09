  Milli gurur Sarayburnu'nu kilitledi! Vatandalar TCG Anadolu'ya akın etti
Milli gurur Sarayburnu'nu kilitledi! Vatandalar TCG Anadolu'ya akın etti

SAHA 2026 etkinlikleri kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, kapılarını vatandaşa açtı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte liman girişinde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini yakından inceleme şansı buldu. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, milli teknoloji hamlesinin denizlerdeki simgesi olan dev geminin güvertesinde gurur dolu anlar yaşandı.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, güvenlik kontrollerinin ardından gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

Aralarında çocuklar, öğrenciler ve aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'yu yakından inceleme imkanı buldu.

Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar, geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TCG Anadolu'yu ziyaret eden ve kamerayla görüntüleyen 10 yaşındaki Aras Özay, askeri alanda çalışan bir mühendis olmak istediğini söyledi.

Baba Suat Özay da "Gururluyuz. Hep merak ediyorduk, bugün nasip oldu. Gördükçe milliyetçilik duygularımız kabarıyor. Kendimizi daha da ileride görmek istiyoruz." dedi.

İzmit'ten gemiyi görmek için geldiğini belirten Nihat Kırca ise "Çok onurlu ve gururluyuz. Böyle bir eseri görmek çok büyük bir onur. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir eserimiz var." diye konuştu.

