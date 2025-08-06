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Savunma

Milli hamle Avrupa'da zemin kazandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, millî yetkinlik hamlesi kapsamında son 1 yılda Avrupa'nın 4 ülkesinde düzenlenen etkinliklerle beyin göçünü tersine çevirecek adımlar atıldığını belirtti.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Milli hamle Avrupa'da zemin kazandı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başlatılan "Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi"yle bir yılda, 25 bin kişinin dijital öğrenme platformuyla gelişimini sürdürdüğünü bildirdi.

Haluk Görgün, NeXT Sosyal hesabından Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi'nin 1. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu.

Savunma sanayisinde insan kaynağına yaptıkları yatırımın teknolojiye yapılan yatırım kadar stratejik olduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"6 Ağustos 2024'te Savunma Sanayii İcra Komitemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başlattığımız bu hamleyle, bir yılda; 25 bin kişi dijital öğrenme platformuyla gelişimini sürdürdü. 87 bin 61 kişi, 26 farklı etkinlikte bilgi ve deneyimini artırdı. 3 bin 444 lise ve üniversite öğrencisi yetkinlik eğitimleri aldı. 10 bini aşkın kişi fiziki eğitim ve programlara katıldı. 77 firma, 206 üniversite, 4 bakanlık ve 12 kurum bu seferberliğe ortak oldu. Avrupa'nın dört ülkesinde düzenlenen buluşmalarla beyin göçünü tersine çevirecek temeller atıldı.

Başta, bu projenin hayata geçmesinde iradesi, vizyonu ve liderliğiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, üniversitelerimize, firmalarımıza, emek veren eğitmenlerimize ve geleceğin Türkiye'sini inşa eden tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Yeteneğimizi yetkinliğe, yetkinliğimizi tam bağımsızlığa dönüştürüyoruz."

  • milli yetkinlik hamlesi
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  • milli sanayi stratejisi
  • Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

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