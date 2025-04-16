Türk savunma sanayiinin en önemli kuruluşlarından olan HAVELSAN'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni sözleşme haberi aslında bir ihracat başarısı olduğu vurgulanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Şili Deniz Kuvvetleri ile sözleşme imzalandığı ve bu kapsamda modernize edilecek iki fırkateynde ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) tedarik edileceği duyuruldu.

Öte yandan uzmanlar bu ihracatın bir sistem satışından ziyade Türkiye'nin geldiği noktaya göstermesi adına son derece değerli olduğunu belirtiyor.

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan da konu hakkında, ADVENT SYS dünyadaki en yeni teknolojilerle geliştirildiğini belirterek, "Bilginin elde edilmesi kadar bunun doğru bir şekilde analiz edilip, gerektiğinde başka sistemlerle de paylaşılması hayati önem taşıyor. Bu nedenle sistemin 4 farklı versiyonu bulunuyor. Fotoğrafın daha da netleşmesi adına somut bir örnek veriyor. Havadaki iHA'nın elde ettiği görüntüyü gemi kontrol sisteminin de görmesi gibi düşünebilirsiniz. Bunlara isterseniz karadaki bir unsuru da ekleyebilirsiniz. Elinizdeki farklı tür platformların birbiriyle haberleşmesinin önünü açıyorsunuz. Ezcümle söylersek, gemiyi üzerindeki sensörlere bağımlı olmaktan kurtarıp, onu çok daha uzak sistemlerden de anlık veri alabilecek bir seviyeye yükseltiyorsunuz. Bu da ihtiyacınız olan saha resminin iyice netleşmesi anlamına geliyor. HAVELSAN ADVENT tam da bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"BELKİ YAKIN GELECEKTE SUYUN ALTINDAKİ VERİLERİ DE ANLIK ALACAĞIZ"

Erkan, Türk savunma sanayiinin belli bir gelişmişlik oranı geçtiği ifade ederek "Yani sadece gemi üretip onun radarı ya da benzer sistemlerle topladığı verinin çok çok ötesine geçtik. Deniz üzerindeki ya da havadaki verileri anlık görüyoruz. Belki yakın gelecekte insansız su altı araçlarla suyun altındaki verileri de anlık alacağız. Harp sahasında düşmanı ne kadar önce tespit edip, onu ne denli çabuk teşhis ederseniz eliniz o kadar güçlü oluyor." şeklinde konuştu.

"BENZER SİSTEMİ YAPABİLEN ÜLKE SAYISI ÇOK AZ"

HAVELSAN'ın Türk Deniz Kuvvetleriyle koordineli geliştirdiği ADVENT ile Türkiye'nin 'dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği bir sistemi milli imkanlarla inşa edildiğini belirten Erkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Benzer bir savaş sistemini kendi başına yapabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Dünyada bütün sistemlerden bu denli kapsamlı veri toplayabilen, daha net bir ifadeyle ağ merkezli yapıda çalışan savaş yönetim sistemi yapabilen ender ülkelerden biriyiz. Artık sadece gemi üretip satan bir ülkenin ötesindeyiz. Başkaları tarafından inşa edilen gemiler için de Türk savunma sanayii ürünleri satabiliyoruz. Filipinler'e Gökdeniz yakın hava savunma sistemi ihraç etmemiz bu örneklerden biri. Şimdi de HAVELSAN'ın Şili'ye ADVENT SYS ihraç ettiğini biliyoruz. Başka ülkelerin gemilerine yazılım ve donanım da yükleyebilecek seviyeye ulaştık. Denizcilikte dünyanın en üst ligindeki oyunculardan biriyiz. Küresel anlamda ekonomik açıdan bir sıkışıklık var. Ancak güvenlik ihtiyacının da giderek yükseldiği bir döneme girdik. Haliyle maliyet etkin ürünler üretebilen ülkelerin önünün açık olacağına inanıyorum. Ki Türkiye bu konuda başı çeken merkezlerden biri. Haliyle gelecek yıllarda hem HAVELSAN ADVENT hem de diğer ürünlere dair ihracat haberlerini daha fazla duyacağımıza inanıyorum.

ADVENT 4 KITADA

Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Şili Donanması'na gerçekleşen ihracat ile 4 kıtaya, 9 ülkeye ulaştı. Böylece Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'da sistem kullanılacak.

ADVENT, dünya genelinde 85'ten fazla yüzer, dalar, uçar, kara ve insansız platforma entegre ediliyor. Sistemin deniz ve hava platformlarında kullanılan 4 farklı versiyonu bulunuyor.

Deniz platformları için kullanılan ana teknoloji ADVENT SYS dışında; insansız platformlar için geliştirilen ADVENT ROTA, hava platformları için geliştirilen ADVENT MARTI ve tanımlanmış deniz resmi için ADVENT Ufuk bulunuyor.